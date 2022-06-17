孕吐超嚴重「備註不要火鍋料」　店家1舉動逼哭她...萬人喊吃爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

台中一名孕媽最近孕吐很嚴重，特別想喝酸的熱湯，於是叫外送火鍋，並備註提醒「不要火鍋料，酸菜或湯可以多一點」，而店家的回應讓她感動到哭，也狂吸上萬網友朝聖大讚。

這名女網友在「爆廢公社公開版」提到，目前懷有身孕的她，昨天超不舒服，孕吐得很厲害，但特別想喝酸的熱湯，於是在外送平台訂了一間酸菜白肉鍋。

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由於非常時期，她在備註寫下，「不要火鍋料，只要菜跟肉，其他都不要，如果可以請多給我酸菜或湯，因為我目前是孕婦，嚴重孕吐不太舒服，想吃酸的、熱的東西，如果不方便沒關係，但不要給我火鍋料，因為我也沒辦法吃，這樣會浪費掉，再萬般拜託感謝你們。」

▲超暖心的店家。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

後來餐點送到，原po一看瞬間感動不已，「真的超謝謝這店家，給的湯、菜超多，另外還送我甜點並附上字條，我看到的時候都哭了，因為最難受的時候能有人這樣關心給予溫暖，讓我現在感覺人都好多了，心都溫暖了，祝福你們生意興隆好人有好報。」

超暖文引來超過2萬讚，大票網友紛紛回應，「好店家！就要大力推一把」、「一定是過來人才了解孕吐的不適，太感動了」、「害我突然很想吃酸菜鍋」、「這家東西蠻好吃的，而且服務態度超好、很親切，上次內用看到我們這桌有小朋友，還給我們一塊小蛋糕吃」、「會讓人想親自過去捧場的店耶」、「好溫暖，我兩胎都是吐到生，好明白那種不舒服的感覺」、「終於有正能量的事」、「支持用新台幣下架店家商品」、「如果是我也會哭出來」。

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