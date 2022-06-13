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找到證據了！俄故意投「集束彈藥」攻擊平民　走在路上就莫名被炸死

記者葉睿涵／編譯

國際特赦組織13日指控俄羅斯犯下戰爭罪，因為他們找到證據，顯示俄軍在烏克蘭東北部的哈爾科夫（Kharkiv），廣泛使用國際公約所禁止的集束彈藥（cluster munitions）進行無差別轟擊，導致數百名平民傷亡。

據BBC報導，國際特赦組織最近對哈爾科夫展開了為期2週的實地調查，發現當地導致至少62名平民死亡、196人受傷的41起襲擊事件，有多宗與集束彈藥和非制導火箭彈的攻擊有關，而其中大部分的受害者都是在購物、排隊領取食品援助或只是單純走在路上，就被無辜殺害。

國際特赦組織指出，證據顯示，俄軍在這些攻擊事件中，殘忍地使用了9N210和9N235集束彈藥，以及可撒佈式地雷。集束彈藥是國際公約所禁止的武器，這是一種將小型炸彈集合成空用炸彈，由飛行器空投之後，在高空中分解，藉由散佈子炸彈到廣範的地面造成區域性殺傷。

由於集束彈藥無法被精確定位，因此這種區域武器具有無差別攻擊的強大殺傷力，即使是較小的未爆彈，也可能在未來威脅當地安全。國際特赦組織表示，俄軍不可能不知道集束彈藥會造成毀滅性影響，但他們明知不精確爆裂武器會造成平民大量傷亡，仍選擇在人口稠密的平民區使用相關武器的行為，顯示他們完全漠視平民的生命，甚至是故意針對平民，明顯已犯下戰爭罪。

BBC最近實際走訪哈爾科夫平民區5個不同的彈著點後，收集到了集束彈藥爆炸後留下的獨特彈痕，並將現場照片交由3名武器專家鑑定。3名專家都認為，現場遺留下來的彈痕與集束彈藥的典型彈痕相符。

41歲的奧克薩那（Oksana）是哈爾科夫砲襲的受難者，她的丈夫描述，妻子某天外出時不幸遇到俄軍空襲，「我們在襲擊發生當下聽到一連串爆炸聲，大量炸彈一個接一個炸開來」。慘被彈藥擊中的奧克薩那，背、胸、腹部都被彈片穿透，導致她的肺部被刺穿，脊椎嚴重損傷。她在加護病房待了2個月後，在12日去世。

奧克薩那並不是唯一一位被砲彈殘忍殺死的平民。哈爾科夫市中心一家醫院的醫生透露，他們接收到的大部分患者，腹部、胸部和背部都有類似的穿透性傷口，而且院方從傷口收集到的金屬碎片，與9N210和9N235集束彈藥的子彈類型相符。

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