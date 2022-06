找到證據了！俄故意投「集束彈藥」攻擊平民　走在路上就莫名被炸死

Happy Russia Day.

Ukraine war: Evidence shows the widespread use of cluster munitions in Kharkiv. Lavrov said on Wednesday, "Russia doesn't target civilians"! pic.twitter.com/mxpsB6LR1p — Johannes van Lochem (@JohannesLochem) June 12, 2022

國際特赦組織13日指控俄羅斯犯下戰爭罪,因為他們找到證據,顯示俄軍在烏克蘭東北部的哈爾科夫(Kharkiv),廣泛使用國際公約所禁止的集束彈藥(cluster munitions)進行無差別轟擊,導致數百名平民傷亡。

據BBC報導,國際特赦組織最近對哈爾科夫展開了為期2週的實地調查,發現當地導致至少62名平民死亡、196人受傷的41起襲擊事件,有多宗與集束彈藥和非制導火箭彈的攻擊有關,而其中大部分的受害者都是在購物、排隊領取食品援助或只是單純走在路上,就被無辜殺害。

Russian troops resumed attacks on Kharkiv residential areas and neighboring villages with Uragan cluster munitions. Until Ukraine gets enough heavy weapons, these insidious attacks will continue. pic.twitter.com/HyHxTnnt16 — Maria Avdeeva (@maria_avdv) June 11, 2022

國際特赦組織指出,證據顯示,俄軍在這些攻擊事件中,殘忍地使用了9N210和9N235集束彈藥,以及可撒佈式地雷。集束彈藥是國際公約所禁止的武器,這是一種將小型炸彈集合成空用炸彈,由飛行器空投之後,在高空中分解,藉由散佈子炸彈到廣範的地面造成區域性殺傷。

由於集束彈藥無法被精確定位,因此這種區域武器具有無差別攻擊的強大殺傷力,即使是較小的未爆彈,也可能在未來威脅當地安全。國際特赦組織表示,俄軍不可能不知道集束彈藥會造成毀滅性影響,但他們明知不精確爆裂武器會造成平民大量傷亡,仍選擇在人口稠密的平民區使用相關武器的行為,顯示他們完全漠視平民的生命,甚至是故意針對平民,明顯已犯下戰爭罪。

Ukraine: Evidence shows widespread use of cluster munitions in Kharkiv, tantamount to deliberately targeting civilians. Russia cannot claim it does not know the effect of these weapons. The decision to use them shows absolute disregard for civilian life https://t.co/Sar3MfqIE5 — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) June 12, 2022

BBC最近實際走訪哈爾科夫平民區5個不同的彈著點後,收集到了集束彈藥爆炸後留下的獨特彈痕,並將現場照片交由3名武器專家鑑定。3名專家都認為,現場遺留下來的彈痕與集束彈藥的典型彈痕相符。

41歲的奧克薩那(Oksana)是哈爾科夫砲襲的受難者,她的丈夫描述,妻子某天外出時不幸遇到俄軍空襲,「我們在襲擊發生當下聽到一連串爆炸聲,大量炸彈一個接一個炸開來」。慘被彈藥擊中的奧克薩那,背、胸、腹部都被彈片穿透,導致她的肺部被刺穿,脊椎嚴重損傷。她在加護病房待了2個月後,在12日去世。

UAV footage of Russian MLRS strikes on Ukrainian M109A3 howitzers, likely with cluster munitions. https://t.co/nJndSPfs46 pic.twitter.com/RYwJmBFnq1 — Rob Lee (@RALee85) June 7, 2022



奧克薩那並不是唯一一位被砲彈殘忍殺死的平民。哈爾科夫市中心一家醫院的醫生透露,他們接收到的大部分患者,腹部、胸部和背部都有類似的穿透性傷口,而且院方從傷口收集到的金屬碎片,與9N210和9N235集束彈藥的子彈類型相符。