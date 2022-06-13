最高月薪10萬！36廠商桃園徵才　6／17青年亮點釋出2400職缺

▲桃園辦理青年亮點場徵才。(圖／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

6月正值青年畢業尋職季，為協助青年朋友及待業市民順利求職，桃園市政府就業職訓服務處於本週五(17)日10:00-14:00假桃園區公所4樓大禮堂辦理現場徵才活動青年亮點場，邀請科技業、製造業、服務業及傳統產業等多元產業廠商，釋出 2,400個多元職缺，參與廠商更開出最高10萬元月薪積極招募，意求職者請把握機會。

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市府就服處13日表示，活動現場規劃「青年安薪讚方案諮詢專區」，提供「青年安薪就業讚」各項青年就業促進津貼及安心即時上工計畫諮詢服務，青年及求職者可洽該專區了解相關資訊，同時勞動部為鼓勵雇主僱用待業民眾推出「安穩僱用計畫2.0」，雇主聘僱由公立就業服務機構所推介的失業勞工，即可獲得最高3萬元的僱用獎助，受僱勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵，歡迎民眾現場諮詢、登記。

另現場設有「創業諮詢」及「履歷健診及職涯諮詢」免費諮詢攤位，假如求職者還不清楚自己的職業興趣及履歷如何撰寫，可至該攤位諮詢，由專業老師給予診斷與改善建議，幫助求職者有效掌握求職面試先機。

當天參與徵才廠商，包含南亞電路板、華城電機、高力熱處理、安博全球航太科技、佳格食品、臺灣永光化學、微笑單車、台灣迪卡儂、王品餐飲、皇昌營造、全家便利商店等36家知名企業參與，現場釋出各類工程師、各類技術員、各類管理師、國內外業務員、營業司機、檢疫人員、門市銷售員、餐飲師傅/人員、超商儲備幹部/經理等職缺。