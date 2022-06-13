「打三劑才能跟團玩」禁令有望取消！觀光局已送公文爭取鬆綁

▲指揮中心規定，打滿三劑疫苗者才可參團旅遊。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心逐步鬆綁各項防疫限制，針對「打滿三劑疫苗才可參加旅行團」的規定，交通部長王國材表示，因業者爭取取消禁令，因此他已要求觀光局作業。觀光局副局長周廷彰證實，觀光局已將公文函送交通部，若指揮中心同意，就會公布禁令取消的時間點。

交通部長王國材表示，因觀光業者反映當時健身房和旅行團同時實施三劑令，健身房已經取消三劑令，旅行業者爭取旅行團也取消三劑令，他初步已請觀光局協助爭取，向指揮中心提報，目前觀光局已經在研究和作業中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光局副局長周廷彰則表示，觀光局已完成公文作業，並送交交通部，等到交通部同意後，就會函送指揮中心。若指揮中心同意後，觀光局會再公布禁令取消的日期。

▲觀光局已提交取消三劑令的公文至交通部。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心於4月15日宣布，為保護國人健康及維護旅遊防疫安全，自111年4月22日起，不特定人員參團旅遊均須完成Covid-19疫苗追加劑(第3劑)接種，方得參加旅行團，亦即參加旅行團旅客及旅行社工作人員均需完成第3劑接種。

惟已打完兩劑，但「未滿」間隔期（12週）者，出示施打兩劑證明即可參團；倘全團為特定人員，例如親友旅遊、員工旅遊等等，則不受須打完3劑之成團限制。