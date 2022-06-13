7月有機會全面解封！　專家曝「2大觀察重點」

▲醫師認為，台灣最快7月有機會全面解封。（圖／記者黃宥寧攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情已有逐步趨緩現象，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時指出，目前中南部也過了高峰期，疫情應該會持續降溫，但因為9、10月是流感期，口罩仍不建議解封。至於邊境全面開放時間，他則表示，還是要看「本土案例」和「死亡人數」下降的情況，最快應該是7月有機會，但一切還是以指揮中心決議為主。

指揮中心在11日宣布，考量國際必要交流，6/15起調整入境檢疫措施為「3+4」，所有入境旅客只要完成3天居家檢疫，就可進入4天自主防疫。交通方式也大幅度放寬，除了防疫計程車外，也一併開放民眾親友或機關團體車輛接送。

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針對解封措施，黃高彬表示，現在要開始陸續放寬，主要觀察重點還是本土案例數和死亡人數可以降到多少，最快應該7月是有機會開邊境，屆時也應該可以把新冠肺炎從第五類傳染病降為第四類。

不過由於歐美多國近期相繼檢出Omicron新型亞變種BA.4、BA.5，讓不少人憂心台灣恐再面臨一波衝擊。對此，黃高彬直言「之前台灣關國門，BA.1和BA.2還是進來了，所以當然BA.4和BA.5還是可能會進來，不過從目前非洲跟歐美情況來看，BA.4和BA.5好像沒有讓染疫病情更嚴重，只是傳染力比較強。」

至於兒童MIS-C狀況，黃高彬表示，兒童MIS-C情況不會持續很久，因為只要案例下降，MIS-C就會減少，而且台灣治療MIS-C經驗比較豐富，大致上都不會有問題，致死率也很低。

另外，指揮官陳時中也在昨日中午確定快篩陽確診，黃高彬也建議，因為指揮官屬於屬於偏高齡，也有很久的菸齡，染疫算是比較有風險的個案，也建議可評估服用抗病毒藥物，仔細觀察身體情況。