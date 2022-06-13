養寵清潔民調出爐！Dyson V12與V15滿足毛拔麻需求　近九成網友點頭想買

▲養寵物的人越來越多，打造人寵皆宜的居家環境是飼主的目標。（圖／翻攝自PEXELS）



消費中心／綜合報導

受到少子化及疫情影響，養寵物的人越來越多，根據動物保護資訊網資料指出，110年度全國的家犬、貓的數量已超過210萬，而全台灣，根據內政部最新公布的人口總數2326萬人，登記在案的寵物貓狗數量約佔台灣人口的9%，根據《ETtoday民調雲》統計，養狗的人有66%，其次是貓咪佔了47.1%，許多民眾在繁忙的生活中喜歡有寵物陪伴，不僅付出許多時間與關愛，也把寵物當成自己的家人，不過這兩年來待在家裡的時間變得更長，雖然可以增加與毛孩相處的時光，卻也要更勤勞地打掃居家環境，四處散落的寵物毛髮和掉落的皮屑等，成為生活中甜蜜的困擾。

▲《ETtoday民調雲》統計，養狗的人有66%，其次是貓咪佔了47.1%，許多民眾在繁忙的生活中喜歡有寵物陪伴。（圖／ETtoday民調雲）

貓貓狗狗全身毛茸茸的模樣超級惹人憐愛，但伴隨而來的掉毛和皮屑問題就是令飼主頭痛的問題了，據《ETtoday民調雲》寵物飼主清潔需求調查指出，寵物毛髮清潔問題，以「櫥櫃溝縫間死角難以清潔」為飼主們最困擾的痛點，達56.6%飼主勾選，而第二名為「毛量太多、飄起時難以清掃」佔清潔困擾54.2%，「布織品上難以清除」則為第三名佔53.9%。

▲《ETtoday民調雲》調查寵物飼主們最在意的吸塵器功能，第一名為「強勁吸力」佔80.4%。（圖／ETtoday民調雲）

想成為一個稱職的飼主，對毛孩給足關愛是一定要的，但維持乾淨的居家環境讓人跟寵物都舒適也是重要關鍵，無論家中有沒有寵物，吸塵器都是必備家電，但有養寵物的家庭，對吸塵器的要求絕對只有更高、沒有最高！《ETtoday民調雲》調查寵物飼主們最在意的吸塵器功能，第一名為「強勁吸力」佔80.4%，第二名則為「清理集塵筒的方便程度」73.0%，而「是否可以清潔隙縫間的寵物毛髮」和「可過濾髒汙排除乾淨的空氣」則分別為第三跟第四名，佔70.5%及50.4%。

▲近9成參與調查的飼主們更表示，市面上若是有專為養寵族群打造的吸塵器會願意購買。（圖／ETtoday民調雲）

近9成參與調查的飼主們更表示，市面上若是有專為養寵族群打造的吸塵器（具備多元吸頭配件並能有效吸塵，還可確實吸除角落及布織物毛髮，吸頭又不會被毛髮纏結造成清潔上的困擾）會願意購買。

▲▼Dyson針對有寵物的家庭打造符合飼主需求的吸塵器。（圖／翻攝自Dyson官網）

Dyson V12 Detect SlimTM Total Clean與Dyson V15 DetectTM Total Clean吸塵器，皆具有Dyson HyperdymiumTM 馬達，可提供強勁吸力，多種吸頭配件更是飼主福音。針對最令人頭痛的毛髮問題，無纏結錐形吸頭可防止寵物毛髮吸進後纏繞，清潔起來更便利；而床舖及沙發間看不見的、不易吸出清掃的微塵細屑及塵螨也無所遁形。有寵物的家庭除了肉眼可見的毛髮等清潔效果，也會更加注重空氣品質和看不見的危害，像是塵蟎及細菌等過敏原。兼具智慧、輕量、吸力強勁於一身的Dyson V12 Detect SlimTM 與智慧最強吸力旗艦機款Dyson V15 DetectTM 吸塵器皆有全機密封五重過濾系統，產品說明指出，這項過濾系統能有效過濾99.99%、小至0.3微米的微塵，不讓吸進吸塵器的髒空氣二次排出。

▲智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭則具綠色光學偵測科技，可清晰顯示地板上的細屑並強力吸除髒汙。（圖／翻攝自Dyson官網）

有養寵物的人一定能懂得「魔鬼藏在細節裡」，家中多處家具溝縫及死角，有了LED隙縫清潔吸頭後再也不用擔心！而智慧光學偵測軟質碳纖維滾筒吸頭則具綠色光源，可清晰顯示地板上的細屑並強力吸除髒汙，不必再用腳底板感受地板清潔度，毛孩或家裡的小朋友在地板上玩樂翻滾也能乾乾淨淨。

▲在自動模式下能偵測灰塵的數量與大小，自動調節吸力的同時，也將灰塵數據顯示在LCD螢幕上。（圖／翻攝自Dyson官網）

更特別的是，Dyson V12 Detect SlimTM 與Dyson V15 DetectTM 吸塵器搭載壓電式聲學感應器，在自動模式下能偵測灰塵的數量與大小，自動調節吸力的同時，也將灰塵數據顯示在LCD螢幕上，讓打掃更科技化、一目瞭然。

▲參與調查的網友們目前使用的吸塵器品牌第一名為Dyson。（圖／資料照）

▲選對吸塵器，打造人跟寵物都舒適的居家空間就事半功倍。（圖／翻攝自PEXELS）

調查飼主們目前使用的吸塵器品牌，第一名則為Dyson，佔了46.7%，Dyson看準現代人養寵趨勢和生活需求，強勢推出為飼主所打造的Dyson V12 Detect SlimTM 與Dyson V15 DetectTM 吸塵器系列，為毛寶貝和自己打造一個良好的居家環境，只要選對吸塵器就能事半功倍。

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Dyson V15 DetectTM►https://lihi1.cc/2tmws/ET