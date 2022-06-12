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12生肖本周運勢出爐　屬龍紅不讓「財管贏家」、屬雞收入豐厚

12生肖本周運勢出爐　屬龍紅不讓「財管贏家」、屬雞收入豐厚

圖文／CTWANT

時序進到6月，命理生肖專家曼樺老師分析，6月12日至6月18日各生肖運勢。本周事業運前3名有5個生肖，其中屬雞、屬羊者，本周無論在事業、財運、愛情以及健康方面，運勢都非常旺，要好好把握機會。

本周事業運前三名

1.龍

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本周運勢紅不讓，為第一名。業務開展順利，手頭企劃一個接著一個，感受到市場景氣開始復甦了。

1.猴

本周運勢強勁有力，同為第一名。老闆的命令，下屬的要求，壓力不小，但終究還是完成了。

2.牛

本周運勢上升，為第二名。一心一意想要改變目前工作現狀，剛巧機會來了，新的領域，多年基礎，勢必要好好把握。

2.雞

本周工作運勢暢旺，同為第二名。運作好久的案子，終於露出曙光洽談順利，後續可預估結果了。

3.羊

本周運勢平穩中進步，為第三名。忙碌中有很大的出差機會，努力工作在當下，客戶回饋也是能夠感受的到。

本周財運前三名

1.龍

本周業務量很大，相對得到的投資報酬也提高不少，聰明理財，全方位財富管控的贏家。

2.雞

偏財運挺旺，靠著股票及基金的投資收入，越發的上手即順利，屬於雲淡風輕型，有賺就好，不貪。

3.羊

本周財運明朗，收入比較豐厚。手頭寬鬆不少，壓力也降低，期望未來「錢」途無量。

本周愛情運前三名

1.龍

本周愛情運勢佳，心情不錯。被疫情拖了2年的婚禮，終於能夠著手來規劃，安排年底成婚。

2.猴

愛情運甜蜜，與女友感情穩定，計劃明年結婚。三十的你，終於知道有家的溫暖，安慰與依賴感了。

3.雞

單身者愛情運上升，已有暗戀對象的人，本周出現好的轉機，對方突然的表白，內心雖然開心，還是有些惶恐。

3.牛

時來運轉，久旱逢甘霖，單身已久的你，本周愛情盛開，無須擔心，也不必多想，順著愛情的氣氛走就是。

本周健康運前三名

1.雞

健康運勢非常好，心情開朗，無憂無慮。夜晚的腳踏車騎行，更是你一天所有情緒壓力的放鬆。

2.羊

健康運很好，積極想瘦身的你對於瘦身聖品如綠茶、普洱茶、蘋果、檸檬等，簡直無處不食的地步。

3.牛

健康運勢不錯，利用午休時間閉目養生方法，可以達到閉目消食的功效，飯後閉目休息10分鐘保養肝臟。

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