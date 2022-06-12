　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

用路人請注意！台66線7K-10K新屋段　6／13-16路面刨除封閉

▲台66線7K-10K新屋段6/13-16封閉辦理路面刨除加封改善工程。（圖／一工處提供）

▲台66線7K-10K新屋段6/13-16封閉辦理路面刨除加封改善工程。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

行駛台66線新屋段用路人請注意！為加速路面刨除加封改善作業，公路總局第一區養護工程處中壢工務段12日表示，明(13日)起至16日，連續4天每日凌晨4時至下午16時(遇雨延期)，封閉台66線以下路段進行施工。

中壢工務段說明：(1) 13日凌晨4時至下午16時，封閉西向主線10K~7K（新屋）段，辦理AC路面刨除加封作業，敬請用路人提前改道自西向10K(新屋)改走平面側車道行駛，並於7K+200(與新華路交叉口)處返回主線車道西向續行。
(2) 14日至16日，每日凌晨4時至下午16時，封閉東向主線7K~10K（新屋）段，辦理AC路面刨除加封作業，敬請用路人提前改道自東向7K+200(與新華路交叉口)改走平面側車道行駛，並於10K(新屋)處返回主線車道東向續行。

請行經該路段車輛遵循標誌指示減速慢行並提前改道，以維行車安全。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw），或撥02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

►義大利鬆餅機下殺999元！鯛魚燒、甜甜圈都能做

ET快訊
快訊／男被凌虐慘死！　疑朋友糾紛遭擄走
第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦
台大碩士正妹「求租附美照」遭酸　她高EQ回應被讚爆
李沛旭「超巨手臂」練成大隻佬　健美大賽炸裂奪第三名
台北電影院狂傳「啾啾聲」被公審　她含淚帶兒出去：殘酷
其他備品都不掃！他退房只拿「冷門1物」　內行認證超好用
簡廷芮二胎性別公布！　一戳氣球「老公表情藏不住」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／疑朋友糾紛遭擄走　台中男被凌虐慘死警方偵辦中

用路人請注意！台66線7K-10K新屋段　6／13-16路面刨除封閉

「滾吧！豆腐渣工程」繪畫展登場　看看國中小生的廉政創意

桃園夫婦雙屍4命案明解剖　警迅速掌握犯嫌身分鄭文燦慰勉

雲林「糧食安全發展論壇」產官學座談　期開啟永續農業新時代

藝術下鄉前進關山　悟遠劇坊「換妻記」6／11演出掀觀賞熱潮

建築設計融入環境　台東環保局新廳舍啟用

台西警分局粉專PO《鐵漢柔情》短片 　祭大獎邀民同慶警察節

梅雨強勢來襲　澆不熄台南做工行善團行繕熱情

響應國家海洋日誓師守護海洋環境　黃偉哲偕200多人前往七股淨灘

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

陳芳語唱《玻璃心》紅到國際　歌手第一人登哥本哈根民主高峰會

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

老婆深情演唱《下輩子》　搞笑尪聽完秒回：我不要

美珠看到金旻奎「嘴角沒下來過」　她唱歌告白...結果他逃跑惹XD

open一撥秒變closed　機關看板富玩心又實用

快訊／疑朋友糾紛遭擄走　台中男被凌虐慘死警方偵辦中

用路人請注意！台66線7K-10K新屋段　6／13-16路面刨除封閉

「滾吧！豆腐渣工程」繪畫展登場　看看國中小生的廉政創意

桃園夫婦雙屍4命案明解剖　警迅速掌握犯嫌身分鄭文燦慰勉

雲林「糧食安全發展論壇」產官學座談　期開啟永續農業新時代

藝術下鄉前進關山　悟遠劇坊「換妻記」6／11演出掀觀賞熱潮

建築設計融入環境　台東環保局新廳舍啟用

台西警分局粉專PO《鐵漢柔情》短片 　祭大獎邀民同慶警察節

梅雨強勢來襲　澆不熄台南做工行善團行繕熱情

響應國家海洋日誓師守護海洋環境　黃偉哲偕200多人前往七股淨灘

游錫堃：台灣雲峰飛彈可以打到北京　中國不要傷敵八百自損一千

台南七股魚塭男子落水　消防人員救溺送醫搶救

快訊／疑朋友糾紛遭擄走　台中男被凌虐慘死警方偵辦中

吳東融秀舞技：坤宇教的　不忘推銷「功能性十足」毛巾

保母挖完鼻孔「手指塞他嘴」！4萬人怒公審　家政公司：鼻屎彈走了

1個月1萬元！婆婆狂喊不夠「來討菜錢」　媳婦公開家中花費傻眼

羅威拿「偷拔機車鴨鴨」媽嚇壞　被阻止呆萌回頭：不能玩嗎

游錫堃談烏俄戰爭啟示　「共軍登陸要抱著必死的決心」

陳時中快篩陽！　侯友宜祝早日康復：說要選台北市長的人都會確診

佩甄公開和老公「情趣暗號」　季芹羞：這句我也滿熟的

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

地方熱門新聞

許效舜碩士班成績第一名畢業

台鐵徵勞安醫護人員...薪25250元

中國暫停台灣石斑輸入　潘孟安回應

未於大陸執刀！　名醫陳堯俐控彰基栽贓

大陸禁石斑下一個是午仔魚？蘇貞昌批蠻橫

選舉帆布遭破壞　王珮毓籲提供線索

台8線大石掉落　2警冒雨徒手搬不動

石斑輸陸受阻　「枋寮940」打造優質石斑全產品

「偽清冠一號」毒咖啡包

人財兩得此等好康豈容錯過

快訊／台南學甲民宅火警

黃偉哲偕200多人前往七股淨灘

快訊／台中男被凌虐慘死　警偵辦中

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

更多熱門

相關新聞

蘇花安傳「降級縮減規模」　公總曝想法

蘇花安傳「降級縮減規模」　公總曝想法

為提升安全，交通部規劃「蘇花公路安全提升計畫」（簡稱蘇花安），將蘇花改未囊括的風險路段納入，目前正進行綜合規畫等程序，不過卻傳出「蘇花安計畫將降級」，因原預估預算龐大，將縮減規模和規格。對此，公路總局回應，相關路線和計畫仍在檢討中，還沒有結論。

護照線上辦！外交部領務局網路填表系統今啟用

護照線上辦！外交部領務局網路填表系統今啟用

降雨造成61、66線坑洞　一工處已填補104處

降雨造成61、66線坑洞　一工處已填補104處

雨勢不斷！南橫復興路段清晨土石坍方

雨勢不斷！南橫復興路段清晨土石坍方

客運天天85折有譜　公總擬砸5億元衝量

客運天天85折有譜　公總擬砸5億元衝量

關鍵字：

公路總局一工處中壢工務段台66線

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳時中快篩陽確診！

從上海回來嫌台北太衝擊　孫德榮開罵

入境大鬆綁　他轟「1行業」賺爛了

女肚痛竟懷孕　醫：寶寶踢掉避孕器

館長爆「波特王禮物被前公司拿走」！傻眼揭內幕

排到2024年的牛肉麵！客怒留1星　老闆霸回：別來

偷吃小孩同學的爸爸　單親媽喊「寶貝老公」慘了

不要妻小車房老了會怎樣？　眾人狂喊1優勢

男女「想愛愛時間」不一樣！最美博士曝超羞原因

BA.5崛起！　醫呼籲快做1件事

偷牛奶青菜被抓　失業男難過大哭

前公司邀波特王對質：看他敢不敢！

快訊 / 陳時中確診　蔡英文：他扛了防疫兩年多未曾休息

腦霧真的很可怕！　她康復後開車突忘自己在哪

她43歲還像20歲女大生爆紅！「11年後變化曝光」

更多

最夯影音

更多
波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？
美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面