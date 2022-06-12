用路人請注意！台66線7K-10K新屋段　6／13-16路面刨除封閉

▲台66線7K-10K新屋段6/13-16封閉辦理路面刨除加封改善工程。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

行駛台66線新屋段用路人請注意！為加速路面刨除加封改善作業，公路總局第一區養護工程處中壢工務段12日表示，明(13日)起至16日，連續4天每日凌晨4時至下午16時(遇雨延期)，封閉台66線以下路段進行施工。

中壢工務段說明：(1) 13日凌晨4時至下午16時，封閉西向主線10K~7K（新屋）段，辦理AC路面刨除加封作業，敬請用路人提前改道自西向10K(新屋)改走平面側車道行駛，並於7K+200(與新華路交叉口)處返回主線車道西向續行。

(2) 14日至16日，每日凌晨4時至下午16時，封閉東向主線7K~10K（新屋）段，辦理AC路面刨除加封作業，敬請用路人提前改道自東向7K+200(與新華路交叉口)改走平面側車道行駛，並於10K(新屋)處返回主線車道東向續行。

請行經該路段車輛遵循標誌指示減速慢行並提前改道，以維行車安全。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw），或撥02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。