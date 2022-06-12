老不修！洗腎翁趁量血壓連續襲胸　護理師忍到下班報警

▲年逾80歲的洗腎老翁，竟趁著護理師幫他量血壓之際，伸手偷摸得逞（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／台東報導

台東一名年逾80歲的盧姓老翁，去年3月前往關山某診所洗腎時，竟趁著護理人員幫他量血壓時，連續伸出鹹豬手偷摸護理師胸部得逞，讓護理師緝的怒對盧翁提告。案經上訴至二審後，花蓮高分院仍判盧翁拘役20日，得易科罰金。

判決書指出，年逾80歲的盧翁去年3月中午前往台東關山某診所進行洗腎時，竟趁著護理人員在為盧翁進行洗腎時的前置作業，幫盧翁測量血壓之際，盧翁竟趁機將手抬高，第一次偷摸護理師的胸部得逞。

護理師當場被嚇壞閃避，立即將盧翁的手放低，準備再次為盧翁測量血壓，但盧翁卻又突然抬高手臂，以此再次偷摸護理師的胸部得逞。盧翁接二連三的舉動，也讓護理師確信盧翁絕對不是「不小心」摸到，硬是忍到下班後怒報警處理。

盧翁應訊時曾坦承犯行，但到庭審時，卻突然翻供，對於一切犯行矢口否認，更辯稱，「哪有可能！？我當時睡著了，是不小心碰到的」；而盧男也幫爸爸辯護，強調爸爸真的是「不小心的」。

不過護理師還怒控，盧翁第一次「不小心」摸到的時候，是有施加壓力且上下摩蹭，她向後躲了以後，盧翁竟還伸手摸了第二次，一樣是上下摩蹭，後來是因為正值醫院忙碌時段，她因而硬是忍到下班結束後才怒報警處理。

一審，法官依違反性騷擾防治法，判處盧翁拘役20日，得易科罰金。盧男不服，上訴二審。

花蓮高分院審理後，勘驗相關證據時，發現盧翁把手抬高供護理師量血壓時，手臂抬高高度已高過左側病床相當多，認定盧翁性騷擾事實明確，不採信盧翁的辯詞，駁回盧翁上訴，維持一審拘役20天，得易科罰金。全案定讞。