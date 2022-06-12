男「裸裝」獨攀立霧山迷途！打電話求援仍頭破喪命　致命時間軸曝

▲高雄男獨攀立霧山迷途求援，惟待救難人員發現時已頭破身亡。（圖／記者柯政誟翻攝）



記者柯政誟、林冠吟／花蓮報導

高雄一名28歲的陳姓男子4日沒帶任何登山裝備，一人獨攀花蓮立霧山時，在下山途中不慎迷途墜落，已在山上過了2夜，腳部擦傷、全身淋濕又缺食物，且他還沒有使用離線地圖，不清楚自己受困位置，因而緊急撥打電話向家人求救。不過待救難人員經定位後，好不容易找到陳男時，卻發現陳男已頭顱破裂，明顯死亡。而太魯閣國家公園10日也在臉書上還原事件的時間軸。

太魯閣國家公園10日在臉書發文指出，陳姓男子4日沒帶任何登山裝備，獨自行經大禮大同步道攀登立霧山，卻不慎在下山的途中迷途墜落，而他受困處前後皆為懸崖峭壁，無力進退，不但無水無糧，更沒有任何保暖衣物、照明頭燈與雨具等配備，而他全身已經淋濕，且右腳擦傷，已在山上受困2夜，且無使用離線地圖，不清楚自己的所在位子，打電話向家人求援。

陳男的父親接獲兒子的求救電話後，也立即向花蓮縣消防局尋求協助，8日，救難人員指導定位後，確認陳男受困的位置應為立霧山觀景台東側山腰，海拔高度約450公尺，不過卻礙於天氣因素，無法空偵救援。

▲立霧山東側多為垂直斷崖。（圖／翻攝自太魯閣國家公園臉書）



同日，救難人員於中午12時23分許，接獲陳男發出的最後訊息，表示自己的手機即將沒電，救難人員也回復希望陳男保持冷靜，於原地等待救援，並持續派遣地面部隊挺進山區營救。

9日，地面部隊清晨6時許持續下切搜救，而空勤總隊也派出直升機起飛搜救，不料卻在7時45分於空中偵察時發現陳男趴臥在地，並無反應，且礙於地形與氣流因素，需要有人員支援才能進行吊掛作業。

地面部隊獲報後，也終於在下午近4時許與陳男接觸，惟發現陳男頭顱破裂明顯死亡，也與空勤總隊配合，10日一早將陳男吊掛下山。

太魯閣國家公園也藉此提醒民眾，戶外活動一定有風險，民眾於戶外活動時應做好行前規劃，清楚行走路線並使用離線地圖、了解天候環境，攜帶必要登山裝備與飲食，應做好充分準備後再進行，「不是說走就走！」

太魯閣國家公園也同時呼籲民眾，如有發生迷途情形，請務必保持冷靜，若無法回到原路徑也應在原地等待，避免自行下切；而若真不幸發生山域事故，也應冷靜配合救援指示，冷靜等待救難人員抵達，才能避免憾事發生。

有網友看見相關貼文後，也忍不住在下方留言表示，「唉,，立霧山東側根本就是直直下啊...」、「沒原地待援」、「『救援人員一定會竭盡全力前往協助！』看的眼淚都要流出來了，要在這種地形救援，救難人員太辛苦太偉大了」。