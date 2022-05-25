　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女山友0裝備迷失拾丸山！網轟獨攀太危險　救難隊揭開驚人真相

記者柯沛辰、黃資真／苗栗報導

苗栗縣消防局24日救援一名40歲林姓女山友，發現林女雨天獨自在山區摔落兩次，也沒任何裝備，直到找到有訊號的地方打電話報案，才幸運獲救。搜救人員感覺事有蹊蹺，一問之下才知道，林女臨時跟朋友網路揪團爬拾丸山，結果走散被一行人丟包，在毫無裝備的情況下過了一夜，險些丟掉小命。

苗栗縣消防局在臉書揭露，40歲林女23日臨時跟朋友到「拾丸山登山步道」進行登山半日遊，但一行人不熟路，腳程又快，途中迷路好幾次，等到好不容易要下山，林女在箭竹林落單失散，電話沒訊號打不出去，又遇到天黑下雨，結果找路過程中不慎率落2次，頭燈也掉了。

當下林女別無選擇，只能在摔落的地方狼狽過夜，而且沒帶任何過夜裝備。第二天凌晨4點，林女心想「不能繼續待在這裡，不然會失溫死掉」，四處尋找有訊號的地方求救，最後總算打通119求救，但她不知道座標，也不知道自己在哪，剛報案完就斷訊，連姓名都來不及講。

▲▼女子攀登拾丸山意外跌落山徑，窩在箭竹林平安度過一晚獲救。（圖／警方提供）

▲林女攀登拾丸山，意外跌落山徑，最後在箭竹林度過一晚獲救。（圖／記者黃資真翻攝）

苗栗、台中警消不放棄，試圖追查報案人身分、地點，但一時之間仍難以掌握，直到天亮林女爬上訊號穩定的地方，再次打電話報案。119立刻請林女待在原地，並通報相關單位出動救援。過了一段時間，林管處鞍馬山工作站巡山員率先找到人，立刻提供雨衣及糧食，將林女帶回登山口，結束這場驚魂記。

苗栗縣消防局指出，這次意外主要是林女參加網路揪團，結果一行人根本不知道彼此體力，不僅事前準備工作不足，也沒有事先規劃，還丟包隊友，險些釀成憾事。更誇張的是，同行的友人事後未協助報案，而是由林女本人自救，倘若丟包釀成意外，同行者恐須負擔刑責。

▲▼女子攀登拾丸山意外跌落山徑，窩在箭竹林平安度過一晚獲救。（圖／警方提供）

▲林女順利獲救。（圖／記者黃資真翻攝）

起初消息傳出時，不少山友以為林女獨攀又不帶裝備，直呼太危險。不過，案件經苗栗縣消防局還原，讓網友不禁痛批同行者行徑太誇張。對此，消防局呼籲，「不要參加互不認識的網路揪團，更要衡量自己的體能與經歷，不要貿然參加登山隊。」

拾丸山，又稱匹亞桑山，位於大雪山森林遊樂區內，海拔2904公尺，一般是由大雪山林道50K的小雪山遊客服務資訊站出發，經天池西側林道，往小雪山方向。

▼苗栗縣消防局在臉書揭露這起誇張事件。（圖／翻攝自臉書）

▲▼女山友0裝備迷失拾丸山！網轟獨攀太危險　救難隊揭開驚人真相。（圖／翻攝自臉書）

▲▼女山友0裝備迷失拾丸山！網轟獨攀太危險　救難隊揭開驚人真相。（圖／翻攝自臉書）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
前主播談「電視台霸凌案」　揭黑暗手段：賤人就是矯情
快訊／桃猿下午才新增12人快篩陽　晚間又多3人
女趴床按摩驚覺「下體怪怪的」　遭師傅摸透兩度性侵
電視台驚傳「女主播剪衣」集體霸凌！離職主播爆內幕
護病比上限1:7拍板定案！護理師「每人每班5千津貼」
確診被隔離！他DIY「釘槍暴噴」釘子射進去血狂流
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女山友0裝備迷失拾丸山！網轟獨攀太危險　救難隊揭開驚人真相

兒備妥清冠一號來不及服用　桃園媽快篩陽無呼吸心跳送醫亡

快訊／豪雨灌新北！淡水淹水「機車全拋錨」　五股邊坡土石滑落

金山區公所小編過勞猝死國賠遭拒　父喊話：不要再抹黑我兒子

快訊／北投民宅3樓竄火煙！1家3口一度受困　勇消緊急救出搶命

天虹副總果然很夠力！撞死騎士還甩鍋嫁禍　警竟離譜代發聲明

男大生機車突暴衝送修　師傅一開箱嚇壞！竟是1.5m臭青母作怪

多次遭賣淫集團盜圖…正妹衝旅館對質！E級雪乳女嚇哭：對不起

桃檢查賄小組成立　新任檢察長俞秀端：有聞必查、有據必辦

「日嗑70顆」紅嘴哥酒測超標！　檳榔驗出酒精...法官判免罰

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

可米小子「3年內2人離世」　2成員轉當牙醫、手搖飲CEO

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

女山友0裝備迷失拾丸山！網轟獨攀太危險　救難隊揭開驚人真相

兒備妥清冠一號來不及服用　桃園媽快篩陽無呼吸心跳送醫亡

快訊／豪雨灌新北！淡水淹水「機車全拋錨」　五股邊坡土石滑落

金山區公所小編過勞猝死國賠遭拒　父喊話：不要再抹黑我兒子

快訊／北投民宅3樓竄火煙！1家3口一度受困　勇消緊急救出搶命

天虹副總果然很夠力！撞死騎士還甩鍋嫁禍　警竟離譜代發聲明

男大生機車突暴衝送修　師傅一開箱嚇壞！竟是1.5m臭青母作怪

多次遭賣淫集團盜圖…正妹衝旅館對質！E級雪乳女嚇哭：對不起

桃檢查賄小組成立　新任檢察長俞秀端：有聞必查、有據必辦

「日嗑70顆」紅嘴哥酒測超標！　檳榔驗出酒精...法官判免罰

「快篩陽=確診」抗病毒藥物放寬使用　柯文哲籲別亂吃：不要為心安服藥

前主播談「電視台霸凌案」知內情　揭業界黑暗手段：賤人就是矯情

強攻禁區！海神季後賽首戰逆轉勝　胡瓏貿被勾手仍打進霸氣怒吼

肝癌高居國人癌症死因　遠離脂肪肝降低病變風險發生

紫爆豪雨擴18縣市「大雷雨夜襲」全台灌2天！雨停時間曝　下周變天

台南護專學生和「快篩陽同學聚餐」慘被記過　學生怒：獨裁學校？

桃猿晚間又多3球員快篩陽　一軍剛好14人

女山友0裝備迷失拾丸山！網轟獨攀太危險　救難隊揭開驚人真相

爆準！「等電梯你會做什麼動作」，秒讀你的真實內心

餐飲、觀光「疫」蹶不振　學者喊話：別升息、開放商務客免簽

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

科技副總違規左害騎士亡　做筆錄分局長全程陪

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

即／桃園2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽

連千毅確診！直播主之亂二審短期恐難結案

快訊／嘉義逆倫命案！逆孫疑痛毆打死嬤

最小死後確診　2月女嬰發現傷痕將解剖

台64重大車禍！　BMW「2車碰撞翻覆」1死1重傷

副總座開賓士「3寶害命」　天虹科技被狂刷負評

白冰冰好友驚傳遭「啃老女兒」囚禁奪產　被關一年險死

情侶被迷昏女方遭性侵　二審判刑

天虹副總撞死騎士　警竟代發聲明

備妥清冠一號來不及服用　桃園女快篩陽送醫亡

更多熱門

相關新聞

跟網友爬山被丟包！命大窩箭竹林一晚獲救

跟網友爬山被丟包！命大窩箭竹林一晚獲救

一名40歲的林姓女子23日跟著3名友人攀登位於苗栗、台中交界的拾丸山，卻在回程時跟丟，當時天黑下雨、電話不通，又意外從山徑跌落箭竹林內，所幸林女平安度過一夜，直到早上報案順利獲救，身體無大礙。

西裝男深夜被丟包超商　口袋搜出這一包慘了

西裝男深夜被丟包超商　口袋搜出這一包慘了

台灣登山家曾格爾尼泊爾8000公尺高峰全登頂

台灣登山家曾格爾尼泊爾8000公尺高峰全登頂

登山客台南南化山區迷途同伴誤墜山坡虛驚

登山客台南南化山區迷途同伴誤墜山坡虛驚

爬山聽呼救聲！瀑布下驚見失蹤男屍

爬山聽呼救聲！瀑布下驚見失蹤男屍

關鍵字：

拾丸山登山獨攀山難丟包

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

是你嗎？全聯開出千萬發票

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

沒升三級1行業還是慘　經濟部數據揭實情

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

快訊／7-11開出4張千萬發票！

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

更多

最夯影音

更多
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面