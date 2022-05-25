女山友0裝備迷失拾丸山！網轟獨攀太危險　救難隊揭開驚人真相

記者柯沛辰、黃資真／苗栗報導

苗栗縣消防局24日救援一名40歲林姓女山友，發現林女雨天獨自在山區摔落兩次，也沒任何裝備，直到找到有訊號的地方打電話報案，才幸運獲救。搜救人員感覺事有蹊蹺，一問之下才知道，林女臨時跟朋友網路揪團爬拾丸山，結果走散被一行人丟包，在毫無裝備的情況下過了一夜，險些丟掉小命。

苗栗縣消防局在臉書揭露，40歲林女23日臨時跟朋友到「拾丸山登山步道」進行登山半日遊，但一行人不熟路，腳程又快，途中迷路好幾次，等到好不容易要下山，林女在箭竹林落單失散，電話沒訊號打不出去，又遇到天黑下雨，結果找路過程中不慎率落2次，頭燈也掉了。

當下林女別無選擇，只能在摔落的地方狼狽過夜，而且沒帶任何過夜裝備。第二天凌晨4點，林女心想「不能繼續待在這裡，不然會失溫死掉」，四處尋找有訊號的地方求救，最後總算打通119求救，但她不知道座標，也不知道自己在哪，剛報案完就斷訊，連姓名都來不及講。

▲林女攀登拾丸山，意外跌落山徑，最後在箭竹林度過一晚獲救。（圖／記者黃資真翻攝）

苗栗、台中警消不放棄，試圖追查報案人身分、地點，但一時之間仍難以掌握，直到天亮林女爬上訊號穩定的地方，再次打電話報案。119立刻請林女待在原地，並通報相關單位出動救援。過了一段時間，林管處鞍馬山工作站巡山員率先找到人，立刻提供雨衣及糧食，將林女帶回登山口，結束這場驚魂記。

苗栗縣消防局指出，這次意外主要是林女參加網路揪團，結果一行人根本不知道彼此體力，不僅事前準備工作不足，也沒有事先規劃，還丟包隊友，險些釀成憾事。更誇張的是，同行的友人事後未協助報案，而是由林女本人自救，倘若丟包釀成意外，同行者恐須負擔刑責。

▲林女順利獲救。（圖／記者黃資真翻攝）

起初消息傳出時，不少山友以為林女獨攀又不帶裝備，直呼太危險。不過，案件經苗栗縣消防局還原，讓網友不禁痛批同行者行徑太誇張。對此，消防局呼籲，「不要參加互不認識的網路揪團，更要衡量自己的體能與經歷，不要貿然參加登山隊。」

拾丸山，又稱匹亞桑山，位於大雪山森林遊樂區內，海拔2904公尺，一般是由大雪山林道50K的小雪山遊客服務資訊站出發，經天池西側林道，往小雪山方向。

▼苗栗縣消防局在臉書揭露這起誇張事件。（圖／翻攝自臉書）

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