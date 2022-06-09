獨／獨攀女桃山遇難回家了！兒悲痛領屍：媽媽喜歡登山已好多年

▲劉女家屬趕赴梨山衛生所，領取劉女遺體。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、哈勇嘎奧／台中報導

新竹縣一名劉姓女子3日獨攀Y型聖稜線，原預計8日從桃山下山，卻被高山協作發現其遺體倒臥在山路間。由於氣候影響，今日空勤總隊無法派出直升機救援，由台中市消防局會同雪管處、林管處、高山協作人員共15人由徒步背負方式，將劉女運下山。

劉女家屬接獲警消訊息，心情十分沉重，由劉女的兒子、胞弟的妻子，從新竹趕至梨山衛生所，領取劉女遺體。劉女家屬今日下午3時30分許抵達梨山衛生所，透露劉女從事品管QC，喜好登山運動、已維持數年，平時無重大疾病也無用藥。家屬確認遺體後將其載運回新竹，後續由新竹警方報請檢察官相驗，以釐清死因。

高山協作人員8日到桃山登山，發現劉女的遺體倒在山路上，因擔心遺體遭動物啃食，揹到山屋後報案。雪霸武陵站證實，死者為59歲的劉金秀，劉女於3日獨自從新達山進入，原預計8日從桃山下武陵，卻在三叉營地往桃山山屋0.4K處被發現倒臥步道上，已無生命跡象。

▲搜救人員以徒步方式將遺體揹下山。（圖／記者蔡文淵翻攝）

台中市消防局、東勢林管處、雪管處等12人，於今日上午8時10分抵達登山口，與高山協作會合，合力將遺體搬運下山；高山協作等3人今日上午8時於桃山山屋，以背負方式將遺體搬運下山。2方搜救人馬於今日上午10時30分在步道2.3公里處會合，協力將遺體搬運至登山口。

今日中午12時20分，隊伍返回登山口，由梨山消防分隊將遺體送往梨山衛生所，等待家屬到達領取。