保姆到職才2天！　摳鼻屎下秒塞進2歲童嘴巴裡

▲保姆直接按住小孩的頭，把自己的鼻屎抹進小孩的嘴裡。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一名保姆日前被監視紀錄器拍下，坐在椅子上摳完鼻屎後，直接塞到2歲小孩的嘴裡，小孩當場大哭起來。離譜行徑被發現後，家長氣憤報警，影片也在微博流傳，網友紛紛留言，「一肚子壞水，看來過得不幸福」、「太氣憤了」、「不配當保姆，不配當媽！」

廣西貴港一名保姆新到一個家庭照顧小孩才2天，9日就被客廳的監控拍下作惡畫面，她先是靠在沙發上一邊摳鼻屎一邊看小孩玩，之後小孩走進保姆身邊，她竟然把鼻屎抹到另一隻手指上後，直接塞進小孩嘴裡。異物異味被強塞進嘴裡讓小孩當場大哭，保姆才趕緊拿起桌上的玩具車溜幾下，想要轉移孩子注意力。

雇主氣憤稱保姆是從「貴港好阿姨家政服務公司」聘雇的，該公司11日回應保姆到雇主家才上工2天，之前並沒有保姆經驗，「她是村裡的阿姨，可能有一些不講衛生的毛病沒改掉」。雇主要求保姆賠償一筆額數較大的賠償金，但保姆拒絕，因此已經報警走法律程序。

網友紛紛留言，「這人不配當母親，心都是黑的」、「報警，告她故意傷害」、「我真的要吐了」、「氣死我了，孩子乖乖的在玩，又沒招惹她」、「噁心，令人噁心。」