　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

保姆到職才2天！　摳鼻屎下秒塞進2歲童嘴巴裡

▲▼保姆摳鼻屎，下秒塞進2歲童嘴巴裡。（圖／翻攝微博）

保姆直接按住小孩的頭，把自己的鼻屎抹進小孩的嘴裡。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一名保姆日前被監視紀錄器拍下，坐在椅子上摳完鼻屎後，直接塞到2歲小孩的嘴裡，小孩當場大哭起來。離譜行徑被發現後，家長氣憤報警，影片也在微博流傳，網友紛紛留言，「一肚子壞水，看來過得不幸福」、「太氣憤了」、「不配當保姆，不配當媽！」

廣西貴港一名保姆新到一個家庭照顧小孩才2天，9日就被客廳的監控拍下作惡畫面，她先是靠在沙發上一邊摳鼻屎一邊看小孩玩，之後小孩走進保姆身邊，她竟然把鼻屎抹到另一隻手指上後，直接塞進小孩嘴裡。異物異味被強塞進嘴裡讓小孩當場大哭，保姆才趕緊拿起桌上的玩具車溜幾下，想要轉移孩子注意力。

雇主氣憤稱保姆是從「貴港好阿姨家政服務公司」聘雇的，該公司11日回應保姆到雇主家才上工2天，之前並沒有保姆經驗，「她是村裡的阿姨，可能有一些不講衛生的毛病沒改掉」。雇主要求保姆賠償一筆額數較大的賠償金，但保姆拒絕，因此已經報警走法律程序。

網友紛紛留言，「這人不配當母親，心都是黑的」、「報警，告她故意傷害」、「我真的要吐了」、「氣死我了，孩子乖乖的在玩，又沒招惹她」、「噁心，令人噁心。」

►奴才們注意！貓界豪宅「紙箱城堡」好玩好用還能自由組合

ET快訊
她從上海回台北嫌4點「太衝擊」　孫德榮狂罵10分鐘：別再裝大
停車場雙屍4命血案！死者頭部凹陷　凶器疑為法器「金剛杵」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

保姆到職才2天！　摳鼻屎下秒塞進2歲童嘴巴裡

9歲女童後頸「痣」異常快速生長　檢查驚見已被吸血1個月

唐山「多男圍毆1女」最後一名嫌犯落網　微博熱搜榜前10攻佔7項

中美防長無預期激烈交鋒　外媒：為兩國關係設置護欄避衝突

陸網紅店賣「口水粥」超噁　爆料者：洗鍋與拖把共用水槽

魏鳳和「解放軍不惜一戰」　大陸重申：不惜一切代價捍衛領土完整

陸黑道始祖「唐山菜刀隊」　殺軍人、搶民宅..50人集體被槍斃

完全沒收到風聲！　台商嘆「龍膽石斑」衝擊更大：是因為政治

《南華早報》：新冠病毒疑似與「中國蹄鼻蝙蝠」有關

陸13日起禁台石斑輸入　陸委會：無預警禁令不符國際規範

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

老婆深情演唱《下輩子》　搞笑尪聽完秒回：我不要

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

具俊曄「驚喜幫小S慶生」獻唱生日歌　直呼她乳名「婷婷」：最好的小姨子

健體爸背1歲娃跳水母舞　狂扭結實肌肉笑翻網XD

陳芳語唱《玻璃心》紅到國際　歌手第一人登哥本哈根民主高峰會

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

保姆到職才2天！　摳鼻屎下秒塞進2歲童嘴巴裡

9歲女童後頸「痣」異常快速生長　檢查驚見已被吸血1個月

唐山「多男圍毆1女」最後一名嫌犯落網　微博熱搜榜前10攻佔7項

中美防長無預期激烈交鋒　外媒：為兩國關係設置護欄避衝突

陸網紅店賣「口水粥」超噁　爆料者：洗鍋與拖把共用水槽

魏鳳和「解放軍不惜一戰」　大陸重申：不惜一切代價捍衛領土完整

陸黑道始祖「唐山菜刀隊」　殺軍人、搶民宅..50人集體被槍斃

完全沒收到風聲！　台商嘆「龍膽石斑」衝擊更大：是因為政治

《南華早報》：新冠病毒疑似與「中國蹄鼻蝙蝠」有關

陸13日起禁台石斑輸入　陸委會：無預警禁令不符國際規範

「猛鬼公路」保時捷突失控撞成廢鐵！　駕駛當場遭夾斃

商船營運門檻再拉高　地中海水域預計2025年成為硫氧化物排放控制區

7月全代會倒數　民進黨「北北桃」沒母雞基層焦慮

邊境放鬆影響有限　專家曝1潛在危機：3個月後擬再掀疫情高峰

「無敵星星」仍會重複感染　醫揭數據：台灣活在平行時空

樂童李秀賢公開一週食譜！再也不要極端減肥　健康吃維持體重不復胖

今全台有雨　下波變天時間曝

希拉蕊：俄國帶來短期威脅　中國是真正的長期威脅

柯瑞難以阻擋！Kobe曾找到防守關鍵　直言「咖哩」的冷靜很致命

前消防員再轟新北消防局！　痛批：作秀惡名不是一天兩天的事

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

大陸熱門新聞

唐山多男圍毆1女最後1嫌落網　登微博熱搜

巨型樓板掉落砸中…10歲男童壓爛慘死

童頸長「詭痣」　竟已被吸血1個月

紅衣女當街遭虐殺放血！淒厲慘叫掙扎影片瘋

完全沒收到風聲！台商嘆是因為政治

惡男圍毆往死裡打女客　5人被逮捕畫面曝

陸黑道始祖「唐山菜刀隊」

醉男性騷被吼　變成4狀漢瘋打2女

保姆摳鼻屎　下秒塞進2歲童嘴巴裡

唐山惡男毆女後「抖音慶生」

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

已婚男贈小三8間房！每月只給妻2萬元

小三生神仙字跡像印刷！老師都認輸

魏鳳和剛嗆解放軍不惜一戰　大陸再度正告美方

更多熱門

相關新聞

保姆稱趴睡更好！女嬰被照顧5天窒息慘死

保姆稱趴睡更好！女嬰被照顧5天窒息慘死

馬來西亞一名新手媽媽痛訴，她2個月大的女兒送到保姆家才5天，就疑因保姆讓寶寶趴睡又疏於看顧，導致女嬰窒息，身體發軟、臉色蒼白，送院搶救半小時後宣告不治。這名悲痛的母親也怒斥保姆事發後並未給出任何交代，因此她已就此事報警，希望警方介入調查，還他們一個公道。

美媒曝人為蓄意釀東航墜機　陸民航局火速回應

美媒曝人為蓄意釀東航墜機　陸民航局火速回應

廣西樂里河水一夜染成血紅色 居民嚇壞...生態部門急採樣送驗

廣西樂里河水一夜染成血紅色 居民嚇壞...生態部門急採樣送驗

20歲正妹腳氣傳染到臉 ！狂炸痘痘還超癢

20歲正妹腳氣傳染到臉 ！狂炸痘痘還超癢

全家去迪士尼　人妻一看秒抓尪出軌

全家去迪士尼　人妻一看秒抓尪出軌

關鍵字：

廣西保姆鼻屎

讀者迴響

熱門新聞

男女「想愛愛時間」不一樣！最美博士曝超羞原因

偷吃小孩同學的爸爸　單親媽喊「寶貝老公」慘了

平價牛排「正確吃法」曝光！網嘆吃錯20年

前公司邀波特王對質：看他敢不敢！

嘻哈歌手涉酒駕拒盤查　3警車圍捕

米砂婚禮淚崩！「沒想過我們會有結婚一天」

不要妻小車房老了會怎樣？　眾人狂喊1優勢

國中弟取餐表情超無奈！外送員見備註笑了

3年賠800萬！57年西門町一條龍餃子館歇業

獨／龍鳳胎超音波照曝！2屍4命遭殺

見母被砍　少年衝上前擋刀喪命

Buffet吃一半突然要結帳　網一致推：最沒爭議

女兒遭性侵亡！父撂人私刑致死　代價出爐

鳴日號「恐怖騰空跳動」　驚悚影片曝光

她查勞保年資盼提早退休　工會神回覆

更多

最夯影音

更多
波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？
師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

老婆深情演唱《下輩子》　搞笑尪聽完秒回：我不要

老婆深情演唱《下輩子》　搞笑尪聽完秒回：我不要

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面