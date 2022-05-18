美媒曝人為蓄意釀東航墜機　陸民航局：未向媒體發布任何調查資訊

▲東航空難致132人遇難。（圖／翻攝央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸東航MU5735航班21日墜毀廣西梧州山區，經過2個月後，據美國《華爾街日報》17日引述知情人士報導稱，3月21日墜毀的東方航空機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。對此，大陸民航局回應稱，經向美方證實，美方並未向媒體發布任何有關調查資訊。

《華爾街郵報》17日以標題《中國東方航空黑盒子顯示人為刻意俯衝》報導，引述一名不具名人士指出，飛機只是執行了在駕駛艙裡的「某個人」的指令。當局目前正在調查機組員，同時不排除事發前駕駛艙遭人闖入。

對此，《環球時報》18日引述中國民航局消息稱，有美國媒體發佈關於東航MU5735航空器飛行事故原因的相關報導，經中國民航局與美國國家運輸安全委員會參與事故調查人員證實，對方明確表示，未向任何媒體發佈有關調查資訊。

報導指出，他們嚴格按照「國際民用航空公約」附件13的框架要求，與中國民航局開展合作，並將根據需要繼續為查明事故原因提供專業技術支援。

報導說，目前，「3·21」東航MU5735航空器飛行事故調查部門正依據調查程序，深入開展殘骸識別、分類及檢查、飛行資料分析、實驗驗證等相關工作。根據國際民航公約相關要求，調查部門邀請美國國家運輸安全委員會作為航空器設計製造國的調查方參與調查。

中國民航局表示，將繼續與參與調查的各方保持密切溝通，科學嚴謹有序地開展事故調查工作，並按照「國際民航公約」和政府資訊公開相關要求，及時、準確發佈事故調查情況進展和相關資訊。