20歲正妹「腳氣傳染到臉 」痘痘炸滿還超癢！元兇曝光網傻眼

▲20歲妹每天吸貓，臉上長滿痘痘還超癢。（圖／翻攝自南華早報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西南寧一20歲女孩小琳（化名）近段時間臉上不停冒紅色的小痘痘，還異常瘙癢。到醫院就診得知，她臉上患的是腳氣。醫生分析，可能與小琳家養的貓有關。小貓喜歡蹲在小琳的腳邊，小琳又經常抱著小貓貼臉親暱，所以腳氣就從腳傳染到了其他部位。

據《南國早報》報導，小琳近段時間臉上不停冒紅色的小痘痘。起初她以為是青春痘，便注意調整飲食和睡眠，但是沒有什麼效果，痘痘越長越多，還異常瘙癢。她到醫院就診才得知，她臉上患的是腳氣。

臉上也會長腳氣？醫生了解詳情後分析，可能與小琳家養的貓有關。小貓每天喜歡蹲在小琳的腳邊，小琳又經常抱著小貓貼臉親暱，所以腳氣就從腳傳染到了其他部位。

廣西民族醫院皮膚性病科主治醫師周星表示，腳氣是臨床上常見的皮膚疾病。足癬的發病與地區、環境、季節、職業等有關係，高溫季節是足癬高發的誘因。近段時間，由於天氣逐漸炎熱，因腳氣就診的患者明顯增多。

周星剛接診一名患者，因為得了腳氣經常撓抓，導致身體很多部位感染，手、腳部位的皮膚都被撓破了，不得不住院治療，「得了腳氣，千萬別撓，會傳染到身體其他部位，例如手、腹股溝，出現手癬、股癬。」

廣西壯族自治區皮膚病醫院主任醫師周萌提醒，腳氣是會傳染的，皮膚癬菌可以在人與人、動物與人、汙染物與人之間傳播。傳染方式主要通過接觸傳染，用手搔抓患癬部位、與患者共用鞋襪、浴巾、腳盆或裸足在公共浴室、健身房、游泳池等場所行走，都有可能因接觸病原菌而被感染。