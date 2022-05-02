　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

20歲正妹「腳氣傳染到臉 」痘痘炸滿還超癢！元兇曝光網傻眼

▲▼20歲妹每天吸貓，臉上長滿痘痘還超癢。（圖／翻攝自南華早報）

▲20歲妹每天吸貓，臉上長滿痘痘還超癢。（圖／翻攝自南華早報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西南寧一20歲女孩小琳（化名）近段時間臉上不停冒紅色的小痘痘，還異常瘙癢。到醫院就診得知，她臉上患的是腳氣。醫生分析，可能與小琳家養的貓有關。小貓喜歡蹲在小琳的腳邊，小琳又經常抱著小貓貼臉親暱，所以腳氣就從腳傳染到了其他部位。

據《南國早報》報導，小琳近段時間臉上不停冒紅色的小痘痘。起初她以為是青春痘，便注意調整飲食和睡眠，但是沒有什麼效果，痘痘越長越多，還異常瘙癢。她到醫院就診才得知，她臉上患的是腳氣。

臉上也會長腳氣？醫生了解詳情後分析，可能與小琳家養的貓有關。小貓每天喜歡蹲在小琳的腳邊，小琳又經常抱著小貓貼臉親暱，所以腳氣就從腳傳染到了其他部位。

廣西民族醫院皮膚性病科主治醫師周星表示，腳氣是臨床上常見的皮膚疾病。足癬的發病與地區、環境、季節、職業等有關係，高溫季節是足癬高發的誘因。近段時間，由於天氣逐漸炎熱，因腳氣就診的患者明顯增多。

周星剛接診一名患者，因為得了腳氣經常撓抓，導致身體很多部位感染，手、腳部位的皮膚都被撓破了，不得不住院治療，「得了腳氣，千萬別撓，會傳染到身體其他部位，例如手、腹股溝，出現手癬、股癬。」

廣西壯族自治區皮膚病醫院主任醫師周萌提醒，腳氣是會傳染的，皮膚癬菌可以在人與人、動物與人、汙染物與人之間傳播。傳染方式主要通過接觸傳染，用手搔抓患癬部位、與患者共用鞋襪、浴巾、腳盆或裸足在公共浴室、健身房、游泳池等場所行走，都有可能因接觸病原菌而被感染。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►母親節送「超美睡衣」一定中

ET快訊
陳時中：疫情高峰「單日上看20萬例」
快訊／《女力》男星被爆「毆打女性友人」！　重傷濺血住院
有望免居隔！　陳時中曝1條件：台灣正朝共存方向走
快訊／台中+839　14處公共熱點足跡曝光
增至4死！　全球「兒童不明肝炎」已近200例
年紀最小重症！　未滿1歲女嬰呼吸困難插管搶救
快訊／高雄暴增636例！　18處足跡公布
急診2人顧50病患！　醫護崩潰：我真的撐不住了
快訊／再增3死！　今本土狂飆1萬7801例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

禿頭男求醫無效「改這招」　半個月後看見粗黑奇蹟

20歲正妹「腳氣傳染到臉 」痘痘炸滿還超癢！元兇曝光網傻眼

梅西、庫克都上海？　陸打假「公開IP屬地」網紅們尷尬

物資放到臭酸也不發給民眾！上海官方證實：3幹部停職接受調查

全球首支Omicron滅活疫苗臨床試驗　未接種者可直接使用

封控一個月「每天堅持頂樓散步」　阿姨竟踩出一圈「橢圓形跑道」

上海日增7333例「連2天未破萬」！推復工復產　已發復工證5851張

陸第一網紅李子柒「被迫改名？」　停更290天後大反擊

解放軍外銷塞爾維亞FK-3防空系統首亮相　3導彈連即可全域防禦覆蓋

疫情癱瘓供應鏈　陸電動車三雄4月交車量大減5成！

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

庹宗康掩面淚崩「很怕顏佑庭停職」　炎亞綸臉僵曝心情：我真的很複雜

台鐵五一大停駛車站空蕩　翁痛批：這樣罷工很失望

萌弟不聽勸上沙發狂跳　下秒瞬間踩空「降肉」！

蘇貞昌稱全台居隔2萬人　柯文哲直言「數字是假的」

禿頭男求醫無效「改這招」　半個月後看見粗黑奇蹟

20歲正妹「腳氣傳染到臉 」痘痘炸滿還超癢！元兇曝光網傻眼

梅西、庫克都上海？　陸打假「公開IP屬地」網紅們尷尬

物資放到臭酸也不發給民眾！上海官方證實：3幹部停職接受調查

全球首支Omicron滅活疫苗臨床試驗　未接種者可直接使用

封控一個月「每天堅持頂樓散步」　阿姨竟踩出一圈「橢圓形跑道」

上海日增7333例「連2天未破萬」！推復工復產　已發復工證5851張

陸第一網紅李子柒「被迫改名？」　停更290天後大反擊

解放軍外銷塞爾維亞FK-3防空系統首亮相　3導彈連即可全域防禦覆蓋

疫情癱瘓供應鏈　陸電動車三雄4月交車量大減5成！

約18歲女網友洗溫泉！求歡被拒　男狂罵「做不到答應三小」硬上

嘻哈新人Ace訴姐弟戀「遠距離心聲」　首次見敞篷車超激動：太帥！

基隆6歲以下幼童增74人染疫　婦產科群聚5嬰已出院

北市5日開打兒童疫苗！46.9％願意接種莫德納　蔡炳坤：尊重家長

宜蘭+397！校園爆增65確診　縣運開閉幕及趣味競賽取消

本土疫情連5日破萬例！　陳時中：疫情高峰「單日上看20萬」

統測生確診！發文道歉「去考場一整天」　一票暖力挺：錯的不是你

台南+390！再創新高...4大傳播鏈持續燒　新增8疫苗接種站

確診了要準備哪些物資、怎麼洗衣服？　5張圖看懂「居家照護」怎麼做

獨家／藝人林曜晟被爆「毆打女性友人」重傷濺血住院

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

大陸熱門新聞

上海「恐怖活人裝屍袋」影片引網怒

交友App約妹當真愛！他慘染愛滋崩潰

短裙空姐下班夜店熱舞！肉貼多男影片瘋傳

神秘女流落上海街頭！毛孩陪伴住紅色電話亭29天

微博強制顯示IP位置　大批海外網紅一夕歸國

吃披薩先考數學！　上海人苦笑：智商不夠不配吃

特斯拉哭喊「死得好冤」　女嚇壞

陸第一網紅李子柒「被迫改名？」

封控每天上頂樓散步　阿姨竟踩出一圈跑道

他手賤摳破痘痘　竟演變成血管瘤

疫情封路困高速！貨車司機2袋麵包撐8天

女孩睡醒驚現自己躺在露台 穿睡衣渾身濕透劇痛疑夢遊

全球首支Omicron滅活疫苗臨床試驗 未接種者可直接使用

專家出馬助台胞療癒封控下的心靈

更多熱門

相關新聞

重機喵騎士超冷靜　帥氣領車上路

重機喵騎士超冷靜　帥氣領車上路

國外一名重機騎士@chrisvanssis，分享自己的貓咪「21」常常冷靜地待在胸背帶裡，坐在機車前座與他一起出門散心，一人一貓都非常享受重機帶來的速度感與乾淨俐落的引擎聲。飼主見狀也特別爲牠準備了兩台專屬的小重機，雖然車子只有原本的1/2大，但在設計上卻一點都不馬虎，就連車輪框都仔細地裝上了一圈螢光綠燈管。

哈士奇散步後面跟「貓咪護衛隊」

哈士奇散步後面跟「貓咪護衛隊」

「胖海參老闆」見客人結帳還在睡

「胖海參老闆」見客人結帳還在睡

奶貓吃飯撒滿地　奴才學「一蘭」開單間

奶貓吃飯撒滿地　奴才學「一蘭」開單間

鏟屎官打呼＋聲控燈狂閃！白貓被吵到眼神死

鏟屎官打呼＋聲控燈狂閃！白貓被吵到眼神死

關鍵字：

貓咪廣西腳氣

讀者迴響

熱門新聞

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光！網驚：認不出來

網轟慣老闆！釣出Joeman親回

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

「林瑞陽想先帶孩子回台灣」陸網再爆夫妻慘況

比報足跡有意義！他1畫面認證：APP有用

再增3死！今本土狂飆1萬7801例

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課

萬華男過馬路「慘遭4車連撞」　頭部重創送醫不治

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

繳11年房貸「房卻是別人的」房東哭

新兵嘴爛求驗退！醫問背景秒愣

她帶3孩「躲家暴」巴士司機直送親戚家

出門玩確診！女揭採檢流程：不是3＋4

賓士男女叫不醒　破窗救人好尷尬

更多

最夯影音

更多
前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈
連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面