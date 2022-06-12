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所有旅客「入境改3+4」！QA一次看　3類人自主防疫不能外出

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▲下週三起，入境檢疫隔離天數改為3+4。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（11日）宣布，疫情穩定，考量國際必要交流，6/15起調整入境檢疫措施為「3+4」。屆時所有入境旅客只要完成3天居家檢疫，就可進入4天自主防疫，但移工、漁工、學生非必要不得外出；此外，除可利用防疫計程車，也開放民眾親友或機關團體車輛前往接送。新規上路，哪天可出門、限制有哪些？《東森新媒體ETtoday》整理最新居檢措施，一解民眾疑惑。

▲▼6/15零時起居家檢疫天數放寬3+4。（圖／指揮中心提供）

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Q1：3+4何時開始實施？誰適用？

A1：以表定航班抵台時間計算，6/15零時起實施，陳時中表示，無論是國籍人士、持居留證或其他商務簽證者，「只要能進來都適用」。但旅客需持有表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗報告。

陳時中強調，現在沒有觀光旅遊，入境用什麼理由，指揮中心很難管，但只要從國外合法進來，就要符合3+4規定。

不過指揮中心也表示，入境人數總量仍有管制，初期以「每週2.5萬人次」為原則。

Q2：檢疫處所有變動嗎？叫不到防疫計程車怎麼辦？

A2：檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅館，以在「同一檢疫地點」完成3+4為原則。指揮中心也宣布，除了防疫計程車外，開放民眾親友或機關團體車輛接送，但需參照防疫規範，落實各項措施。

Q3：自主防疫期間有什麼要注意？

A3：自主防疫期間，應遵守下列防疫規範

1. 非必要不可外出。
2. 需有2日內家用快篩陰性結果，才可外出工作及採買生活必需品。
3. 外出全程戴口罩及保持社交距離。
4. 商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程戴口罩及保持社交距離。
5. 上班期間全程戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免戴口罩，用畢立即戴口罩 。
6. 避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。
7. 商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。
8. 非急迫性需求之醫療或檢查應延後。

Q4：3+4期間何時需要快篩？入境時會發試劑給我嗎？

A4：第0天（入境日）PCR後開始居家檢疫，前3天出現症狀時快篩；後4天自主防疫期間，若有出門必要，也需有2日內快篩檢測陰性結果才能出門。入境時，國際港埠會提供2歲以上旅客，每人2劑家用快篩試劑，以供前述狀況使用。

※補充：考量移工、漁工及學生群聚感染風險較高，不開放自主防疫期間到校上課、工作，非必要不得外出。

Q5：可以來台轉機嗎？

A5：可以！不過仍有待交通部民航局公布來台轉機方案，及落實防疫管控措施。

Q6：我是機組人員，3+4檢疫政策有變嗎？

A6：指揮中心同步宣布，6/15起，長程機組員返台入境檢疫天數自3+4「改為0+7」，打滿3劑疫苗，入境後可免隔離，7天自主健康管理期間，每2天快篩或PCR一次；但未打滿3劑者，仍須採3+4政策。

▲▼6/15零時起國籍航空機組員返台後檢疫措施。（圖／指揮中心提供）

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