下周三起「機組員入境0+7」！打滿3劑免關　自主管理每兩天快篩

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11日）宣布，6/15起，長程機組員返台入境檢疫天數自3+4「改為0+7」，打滿3劑疫苗，入境後可免關，7天自主健康管理期間每2天快篩或PCR一次；未打滿3劑者，仍須採3+4。

▲長程航班機組員檢疫天數縮短自0+7。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指揮官陳時中指出，打滿三劑疫苗的長班機組員將改採「以篩代檢」，打滿3劑疫苗，入境後可「免關」，只要7天自主健康管理，入境時PCR採檢，之後每2天快篩或PCR一次；另沒打滿3劑長班機組員維持3+4，仍要3天居檢和4天自主健康管理，入境需PCR採檢，第4天到第7天需要快篩或PCR。

短班入境機組員檢疫政策未變，打滿3劑疫苗仍要進行5天自我健康監測，每5天快篩或PCR一次，最後一次派飛達5天後未再派飛者，得免後續定期採檢；未打滿3劑機組員同樣維持7天自主健康管理，每7天PCR， 最後一次派飛達7天後未再派飛者,，得免後續定期採檢。

▲6/15零時起國籍航空機組員返台後檢疫措施。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(11)日表示，經交通部民航局、國籍航空公司及機組員等持續努力及落實執行「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，且外站嚴格管理、機上適當防護及機組員追加劑疫苗完成率達98%以上，惟考量國外流行之變異株(BA.4、BA.5、BA.2.12.1等)相較於國內流行之BA.2變異株傳播力較高且疫苗免疫逃脫情形較為嚴重，爰自6月15日零時起(以表定航班抵臺時間計算)，調整國籍航空機組員返臺後之檢疫防疫措施如下：

1.入境旅遊疫情第三級地區(長程航班)：

(1)已接種疫苗追加劑且滿14天者採行「以篩代檢」：7天自主健康管理(D0-PCR檢測；每2日快篩或PCR檢測)。

(2)未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：3天居家檢疫(一人一室為原則，不得外出)+4天自主健康管理(D0-PCR檢測；D4-D7每日快篩或PCR檢測)。

2.當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區(短程航班)：

(1)已接種疫苗追加劑且滿14天者：5天自我健康監測，且每5天快篩或PCR檢測；倘最後一次派飛達5天且未再派飛者，得免續定期採檢(再次派飛後應重新計算)。

(2)未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：7天自主健康管理，且每7天PCR檢測；倘最後一次派飛達7天且未再派飛者，得免續定期採檢(再次派飛後應重新計算)。

此外，關於國籍航空機組員機上個人防護裝備，則參酌國際經驗及經國內專家諮詢會議討論建議，得依機組員執勤風險調整如下:1.服務一般旅客時：外科口罩、手套；2.機上環境清消：外科口罩、手套、面罩/護目鏡、防潑水隔離衣；3.遇有呼吸道症狀旅客時：得由機組員評估暴露風險及穿著個人防護裝備。

指揮中心重申，新冠病毒持續變異、傳播速度快、易重複感染，航空公司及機組員務必持續落實外站管制措施及機上適當防護，以避免感染新型變異株，維護自身及親友防疫安全。