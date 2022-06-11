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機組員沒打三劑仍3+4！　旅客沒限制「機師工會怒差別對待」

▲▼機師工會理事長李信燕。（圖／機師工會提供）

▲機師工會理事長李信燕。（圖／機師工會提供）

記者李姿慧／台北報導

指揮中心宣布6月15日起鬆綁檢疫措施，一般旅客入境檢疫改3+4，僅居隔3天，機組員防疫新規也放寬，施打滿3劑疫苗機組員採0+7，入境後可免關。機師工會表示，未打滿3劑疫苗機組員在外站皆關在飯店，入境也要3+4，一般旅客在國外趴趴走，不管有沒有施打疫苗皆採3+4，不應該差別對待，這樣政策有很大歧視。

指揮中心宣布，6月15日起，打滿三劑疫苗的長班機組員將改採「以篩代檢」，打滿3劑疫苗，入境後可「免關」，只要7天自主健康管理，入境時PCR採檢，之後每2天快篩或PCR一次。另沒打滿3劑長班機組員維持3+4，仍要3天居檢和4天自主健康管理，入境需PCR採檢，第4天到第7天需要快篩或PCR。

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桃園市機師職業工會理事長李信燕表示，指揮中心調整一般入境旅客返台檢疫政策，不管有沒有施打疫苗，都適用3+4，3天居檢採一人一戶，加4天自主健康監測，也調整機組員疫措施，但確有施打不同疫苗劑量的差別，已經施打第三劑且滿14天，可0+7，這是工會日前前往指揮中心提的主要訴求以篩代檢，已經1個多月了，指揮中心終於調整政策，可採7天自主健康管理，每2天一次檢測。

李信燕話鋒一轉，指出指揮中心對沒有施打第三劑疫苗的機組員，還是採取3天居隔加4天自主健康管理，「為何一般民眾沒有疫苗數量而有差別，機組員卻要有不同疫苗的不同政策」。

李信燕強調，因為有組員身體狀況無法施打疫苗，基於這樣理由，希望指揮中心審慎考慮，檢疫政策上，機組員不應該有不同疫苗施打數而有不同檢疫差別，一般旅客沒有，機組員也不應該有，不應該有所差別，也不應該有所不同對待。

李信燕指出，機組員在國外還是採取檢疫方式，在國外待房間不能出門，沒有打三劑入境還是3+4，跟一般旅客返台差不多，只是一人一室跟跟一人一戶差別，一般旅客在國外可自由活動，但機組員只能困在房間內，這樣政策制定上，對未施打第三劑組員有很大歧視，希望國外疫情相對穩定安全下，是否可考慮外站機組員可調整和鬆綁，讓機組員可回到一般正常生活和活動，回到疫情前狀態。」

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