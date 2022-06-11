不要高興太早！他轟爆「入境鬆綁3巨雷」：玩文字遊戲

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（11日）宣布鬆綁邊境管制政策，旅客入境檢疫天數由7＋7改為3＋4，下週起開始實施。不過臉書粉專「愛出國i-FLY.tw」特別點出3大盲點，其中包括返台後需要住防疫旅館八個晚上，氣得直批「政府在玩文字遊戲」。

針對入境居家檢疫天數放寬為3+4，臉書粉專「愛出國i-FLY.tw」發文指出，「你以為第四天就可以回到家嗎？錯！前三天跟後四天不能變換地點，政府跟你玩文字遊戲，就是這個樣子！」

「愛出國i-FLY.tw」指出，根據指揮中心今天公布的最新規定，返台前要48小時內PCR陰性證明，陽性無法登機，而且返台後強迫住防疫旅館八個晚上，3+4後四天明明可以外出、上班，卻強迫你不准住家裡。

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▲示意圖非當事人。（圖／記者劉亮亨攝）

「愛出國i-FLY.tw」更針對「入境至檢疫處所交通工具：除搭乘防疫車隊外，得採親友或機關團體車輛接送，並參照防疫車隊之防疫規範，落實各項防疫措施」這項規範提出質疑，表示既然入境者已經跟去機場接機的親友接觸了，那強迫住防疫旅館四個晚上的邏輯是什麼？

對於有網友認為返台後可以在家居檢，「愛出國i-FLY.tw」則回應表示，中央允許檢疫者可以使用住戶大樓電梯走廊，但地方政府認為動線與其他住戶重疊不符「1人1戶」的規定，社區需要2部電梯，檢疫者的出入口須與他人完全隔開，才能在家檢疫，「誰可以做到透天厝一人一戶？」

▲有網友向防疫旅館確認返台後的檢疫規範 。（圖／翻攝愛出國臉書粉專）

文章曝光後，立刻引起許多網友熱烈討論，「突破盲點」、「超愚蠢的規定！我剛剛打電話去北投雅樂軒，他說很多人都誤會，他們也再打電話跟台北觀傳局確認過」、「高興太早了」、「指揮中心規定檢疫跟自主防疫要在同一個居所，假的3+4」；不過也有部分網友認為，「就是慢慢放寬，以讓民眾安心的方式放寬，進三步退一步的方式」、「大家都想要恢復到疫情前的自由出入，但放眼其他國家也是逐步漸進式開放，而非一次到位，這是疫情以來，國境控管的原則吧？」

▲邊境檢疫3+4自主防疫規範。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今表示，自6月15日零時起（航班表定抵臺時間）於調控入境一定人數總量為前提下，同步放寬下列邊境檢疫措施：

一、檢疫天數及處所：

(一) 入境日為第0天，進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫，取消原7天自主健康管理。

(二) 於自主防疫期間，應遵守之防疫規範：

1. 非必要不可外出。

2. 需有 2 日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品。

3. 外出全程戴口罩及保持社交距離。

4. 商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程戴口罩及保持社交距離。

5. 上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩 。

6. 避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

7. 商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。

8. 非急迫性需求之醫療或檢查應延後。

(三) 檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。此外，考量移工、漁工及學生係採共同生活模式，群聚感染風險較高，由目的事業主管部會督導於原檢疫處所完成自主防疫，且於自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。