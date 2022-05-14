貨車高速衝過來！老翁斑馬線上驚恐揮手　下秒被撞飛10m慘死

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區一名老翁本月10日下午3點多，從社區發展協會下課後，在德昌二街左右張望確認沒車後，準備過馬路，沒想到被疾駛的小貨車撞飛10公尺，身受重傷倒地不起，當天晚間10點多宣告不治，議員蘇泓欽13日前往車禍地點會勘，將動用議員配合款180萬元裝設禁行大貨車路段科技執法設備，保障用路人安全。

▲▼老翁看到高速駛來的小貨車，驚恐揮手仍被撞飛的瞬間。（圖／蘇泓欽議員辦公室提供）

據了解，72歲蔡姓老翁平時在鶯歌永吉社區發展協會上課，10日下午下課後，他站在永吉國小前的閃光號誌旁，左右張望確認無車走上斑馬線，沒想到走到一半，一輛小貨車高速朝老翁駛來，老翁已經來不及閃躲，驚恐揮起手，下一秒就被小貨車撞飛10公尺。

43歲廖姓小貨車駕駛（酒測值為0）撞人後急忙下車查看，其餘路人見狀也協助報案，重傷的蔡翁被送往林口長庚急救，但仍於當天晚間10點多宣告不治。

▲案發地經常有大、小貨車呼嘯而過，相當危險。（圖／蘇泓欽議員辦公室提供）

由於案發路口一旁是國小校門，另一端則是永吉社區發展協會，因此眾多老人、學童經常路過此處，儘管有「時段性禁行大貨車」以及閃光燈號，但路過車輛總是高速呼嘯而過，相當危險。

有鑒於此，新北市議員蘇泓欽13日上午邀集各單位到場會勘，研議後決定動用議員配合款180萬元在車禍案發地安裝科技執法設備，保障用路人安全。

▼新北市議員蘇泓欽13日上午邀集各單位到場會勘。（圖／蘇泓欽議員辦公室提供）