檢疫擬放寬0+7以篩代檢　這群人可望優先「免關」　

▲機組員爭取以篩代檢，入境免隔離。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

邊境將鬆綁，機組員也可望優先「0+7」，指揮中心專家諮詢小組、民航局及航空公司等昨(6/2)開會，據悉，會中討論長程機組員檢疫措施將鬆綁「以篩代檢」，若打滿3劑疫苗，入境後可免關，7天自主健康管理期間每2天快篩或PCR一次，6月初可望實施，該案待指揮官陳時中拍板後才能上路。

知情人士表示，指揮中心專家諮詢小組會議上確實討論到打滿三劑疫苗的長班機組員將改採「以篩代檢」，打滿3劑疫苗，入境後可「免關」，只要7天自主健康管理，入境時PCR採檢，之後每2天快篩或PCR一次。

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▲機組員爭取以篩代檢，入境免隔離。（圖／記者湯興漢攝）

另沒打滿3劑長班機組員維持3+4，仍要3天居檢和4天自主健康管理，入境需PCR採檢，第4天到第7天需要快篩或PCR。

短班不入境機組員檢疫政策未變，打滿3劑疫苗仍要進行5天自我健康監測，每5天快篩或PCR一次，未打滿3劑機組員同樣也是維持7天自主健康管理。

桃園市職業機師工會理事長李信燕則表示，目前本土疫情感染率為6%，已經和境外差不多，且機組員在外站都關在飯店內並無外出，入境返台確實沒有必要進行隔離，建議應以篩代檢。

李信燕也指出，外國外疫情已經較為和緩，也已控制住，國外也解除口罩令，都沒有在戴口罩，台灣本土確診率甚至比部分國家還高，但現在機組員到國外外站後，仍得關在飯店內不得外出，迄今已經3年了，因此也建議指揮中心應評估機組員在外站鬆綁相關限制，恢復正常生活。