肇逃衝國道被逮！苗栗惡霸起底　風景區恐嚇業者...還害警員骨折

記者黃資真／苗栗報導

苗栗三義鄉61歲吳姓男子有多次滋擾地方紀錄，日前又前往知名觀光景點龍騰服務中心，騷擾旅遊業者，業者不堪其擾報警處理，檢察官核發拘票欲將吳嫌拘提到案，吳又逃至高雄藏匿，並犯下多次肇逃案件，最後更因肇事逃逸後，在高速公路遭警方壓制逮捕，目前已遭羈押，苗栗警方近日也將借提偵訊，針對他所涉相關案件進行調查。

▲吳嫌曾與苗栗自行車業者起衝突，吐對方口水、踢打辦公桌椅後揚長而去。（圖／民眾提供）

據了解，這名吳姓男子過去曾因涉恐嚇、妨害自由、毀損、詐欺等案件，遭判5年10月，已於2018年11月7日出獄；又在今年2月時，於三義街上聲咆哮，三義派出所員警前往處理，吳嫌竟推打陳姓員警胸口，過程中兩人拉扯，致使陳姓員警右手骨折，被依妨害公務、傷害罪，判6月有期徒刑。

5月18日，吳又於苗栗舊山線鐵道自行車龍騰服務中心，突拉著女員工前往樓梯間限制行動自由，主管上前制止，吳嫌竟惱羞成怒朝對方臉上吐口水，踢打辦公桌椅後，揚長而去。

▲今年2月吳嫌被警方逮捕，過程中害陳姓員警右手骨折。（圖／警方提供）

日前苗栗警分局又有民眾報案，表示吳是三義當地頭痛人物，多次無故滋擾地方，專案小組蒐集相關事證後，檢察官隨即核發拘票欲拘提吳嫌到案，吳嫌竟逃逸到高雄躲藏，並接連犯下多起肇事逃逸、妨害公務拒捕案件，甚至在本月19日開休旅車在路竹區發生車禍卻肇逃，警方一路追上高速公路才將他逮捕。

▲本月19日一輛休旅車在路竹區發生車禍，駕駛肇逃，員警一路追到國道上才抓到人。（圖／翻攝記者爆料網）

苗栗警分局強調，檢方與警方絕對不容許任何暴力事件發生，對於任何違法行為絕對迅速處置依法偵辦，決不寬貸，並呼籲民眾能隨時注意住家或處所週邊的人、事、物，遇有可疑，隨時可以通報轄區派出所或撥打110請求警方到場了解，杜絕犯罪情事發生，以維護良好的居住環境。