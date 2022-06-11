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移工仲介夫婦被殺！兇嫌冷血一句話找到「2屍4命」　1疑點恐有共犯

記者葉國吏／綜合報導　

桃園青埔高鐵站附近停車場驚傳命案，夫婦被棄屍在休旅車後車廂造成2屍4命。根據了解，死者被發現是因為死者的姊姊多日聯繫不上，得知兇嫌最近跟死者夫妻有金錢糾紛，結果兇嫌冷冷的說一句話，才找到死者的屍體。警方初步判斷，夫妻同時遇害若不是有共犯，就是下藥迷昏對方後才下毒手。

▲▼桃園高鐵站前雙屍命案！男女疑遭殺害塞進休旅車後車廂。（圖／記者楊淑媛攝）

▲青埔高鐵站前停車場發生雙屍命案，移工仲介夫妻被殺害棄屍在休旅車後車廂。（圖／記者楊淑媛攝）

遇害的夫妻倆都是泰國籍，妻子已經拿到台灣身分證，丈夫則是來台依親。今年一月妻子懷上龍鳳胎，數日前夫妻失蹤，妻子姊姊得知近日兇嫌跟夫妻倆有金錢糾紛，於是前往探尋。

兇嫌接到電話後，冷冷的說「去高鐵青埔站對面停車場找找」就掛斷電話，沒想到昨天找到車子卻在後車廂發現2屍4命。

▲▼高鐵站前停車場2屍4命案，死者最後身影曝光。（圖／記者陳雕文攝）

▲女死者身懷龍鳳胎，在土城最後身影。（圖／記者陳雕文攝）

警方根據夫妻倆衣著完整、頭部、胸口有多處鈍器傷，以及女死者頭上被套上塑膠袋，認為夫妻倆同時遇害，若不是有共犯幫忙，不然就是用迷藥把對方迷昏再下殺手。

根據《自由時報》報導，仲介夫婦鄰居透露，跟他們夫妻倆只看過幾次，但管理的宿舍滿有秩序的，跟其他地方的移工宿舍「吵雜、常打架衝突」的環境不太一樣。鄰居表示，夫妻倆人為人相當低調，看到新聞也相當震驚。

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