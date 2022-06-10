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斯洛伐克猛男議員讚蔡英文「鼓舞人心」　被台灣這2件事啟發

▲▼斯洛伐克國會議員Andrej Stancik。（合成圖／翻攝自Andrej Stancik臉書專頁及Instagram）

▲斯洛伐克議員Andrej Stancik。（合成圖／翻攝自Andrej Stancik臉書專頁及Instagram）

記者呂晏慈／台北報導

斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）率團訪問台灣，團員中27歲的議員史丹奇克（Andrej Stančík）受熱烈歡迎，昨（10日）參訪立法院時，朝野立委搶著與他合影。史丹奇克前（8日）透過Instagram分享與台灣民眾黨立委高虹安、民進黨立委林楚茵的合照，並表示一般普遍認為亞洲國家比較傳統，但台灣立法院女性委員比例近4成，甚至還通過了同婚，「國家也沒因此崩潰」。他認為，除了台灣出色的經濟表現與科技外，這些也應對斯洛伐克有所啟發。

史丹奇克日前以「台灣女性」為題在社群平台撰文指，一般認為亞洲國家是比較傳統的，但是台灣是個有趣的例子，此行訪團會晤總統蔡英文，並與幾位國會議員會面，蔡英文是一位鼓舞人心的女性，她的知識和智慧可以激勵斯洛伐克政界，蔡也向訪團成員分享，女性在台灣社會扮演的角色越來越重要，國會議員中女性佔比將近4成，司法機構中女性比例近半，且台灣竟然已經通過同婚，「而且國家並沒有因此崩潰，相反地是大步向前」，這些事情應對斯洛伐克有所啟發。

史丹奇克談及，斯洛伐克不僅應被台灣的經濟表現以及科技水準給啟發，此行後他更認為，斯洛伐克更應被台灣的政治給啟發。而在這之中，擴大女性參政可能是個不錯的起手式。

民進黨立委莊瑞雄受訪透露，在斯洛伐克訪團參訪立法院前，部分立委已在晚宴與訪團成員會晤，當時雙方聊到女性參政的話題，史丹奇克好奇台灣國會女性佔比，於是就打開立法院官網一個一個算給他看，讓對方驚嘆不已。

▲▼斯洛伐克訪團訪問立法院，朝野立委與斯洛伐克議員Andrej Stancik合影。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

▲▼斯洛伐克訪團訪問立法院，朝野立委與斯洛伐克議員Andrej Stancik合影。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

▲朝野立委與斯洛伐克議員Andrej Stancik合影。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

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