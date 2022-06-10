香港政府撤銷3人勳銜　包含戴耀廷、楊森及單仲偕

▲港大法律學院前副教授戴耀廷（左二）。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府10日刊憲，撤銷民主黨前主席楊森及前副主席單仲偕、港大法律學院前副教授戴耀廷的勳銜，即日起生效。

根據《香港電台》報導，楊森及單仲偕曾先後獲頒發銀紫荊星章，以及獲委任為太平紳士，兩人因2019年參與未經批准集結，早前被判罪成，入獄14個月，單仲偕緩刑兩年，而楊森今年4月已刑滿出獄。

戴耀廷最早在2001年獲頒發榮譽勳章，他因涉嫌組織或參與民主派初選，被控「串謀顛覆國家政權」，正被還押。

戴耀廷先前也因2014年發起佔領行動，被裁定串謀犯公眾妨擾罪等，判監1年4個月。他還承認於2016年立法會選舉中宣傳「雷動計劃」而無申報，被判監10個月。

太平紳士（Justice of the Peace）是一種由政府委任民間人士擔任維持社區安寧、防止非法刑罰及處理一些簡單法律程序的職銜，在許多普通法系國家或地區使用，包含英國、澳洲、加拿大及香港。

香港的太平紳士制度已實施了170多年，最早由香港總督（港督）來進行任命，並必須實際參與案件審理。1997年以後，太平紳士制度仍存在，但進行了大幅改變，大部分職能被取代。

