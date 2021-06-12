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港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」

▲▼港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」。（圖／翻攝移民署）

▲新版本申請書增加了一項必須回答的新內容。（圖／翻攝移民署）

記者蔡紹堅／台北報導

香港移民社團近日流傳，移民台灣必須填寫的「香港澳門居民申請居留定居申報書」在6月進行了更新，申請者必須回答是否「現在或曾於香港、澳門政府任職者，宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠港澳政府」。移民業者認為，該項措施對一般港人的影響並不大，但對於曾在公務機關工作過的港人無疑是加嚴審查。

新版本的申請書在香港網友間引起大量討論，許多人都認為，這代表台灣對於港人的移民審查將更嚴格，並擔憂未來是否又會增加其他內容，使得移民台灣的難度更高。

不過，也有移民業者指出，該項新改動對大部分有意移民台灣的港人不會有太大影響，只有現任或曾任公務員者必須特別注意。

▼香港要求基層公務員也必須宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠港府。（圖／翻攝港府）

▲▼香港部門首長宣誓擁護基本法　基層公務員短期內將被要求簽署聲明。（圖／港府）

移民業者認為，新改動的出現明顯與政治因素有關，香港政府今年起開始要求公務員都必須宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠港府，意味著只要是曾在香港公務機關工作過的港人，未來在申請移民台灣時，都將面對比一般人更嚴格的審查。

移民業者透露，近兩年有不少客戶都是不久前才離職的公務員，且很多都希望能「越快越好」，主要是預期隨著香港情勢的演變，未來移民的難度會增加。

移民業者還說，台灣出現這項新改動後，許多人想移民到英國、加拿大等地的前公務員客戶也相當緊張，擔憂會有更多政府跟進，甚至成為國際趨勢。

對於此事，陸委會12日回應，依《香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法》第22條之規定，香港或澳門居民申請在台灣地區居留，如有危害國家利益之虞者，其申請案得不予許可，「針對港澳居民居留定居申請案，主管機關均依相關法規審理，本會對個案情況沒有評論。」

▼舊版申請書（左）只有3項內容，但6月更新的新版申請書（右）有4項內容。（圖／翻攝移民署）

▲▼港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」。（圖／翻攝移民署）

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