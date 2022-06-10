屏東南榮國中會考2狀元！同列全國榜首　他曝「管樂團」是闗鍵

▲校長張顥騰（左二）、潮榮梁應鐘院長與聶舒頤、陳怡卉兩位狀元合影 。（圖／南榮國中提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南榮國中111年會考再創佳績表現耀眼，聶舒頤、陳怡卉成績 5A++滿級分， 寫作六級分，同列全國榜首。另全校 5A 以上共 42 人。

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另該校有9位學生參與會考補考，成績將於6月15日放榜，預估本校5A比例將再創新高。今年全校寫作六級分人數 37 人，成績超越去年，寫作五級分人數 202 人，合佔全體學生人數近61％，寫作成績連年突破，學校語文教育扎實，提升學生語文溝通表達能力，正是108 新課綱的精神的體現。

南榮國中表示，遇到疫情如此嚴峻考生如何在變動中，仍能穩住備考的心情，是一大學習。參加該校藝術社團的聶舒頤說到：「經過管樂團3年的鍛鍊與洗禮，培養我專注、堅忍的能力，讓我在預備會考時，能在穩定中求突破，終於達成 5A++ 六級分的目標。」

學生陳怡卉說：「感謝南榮國中3年，所有老師無私的指導，無論是在課業或精神上的鼓舞，都是我們前進的動力。」

南榮國中提供學生才藝學習與精進課業的機會，不斷創新求進步，以培育屏東在地人才成為世界優質公民為目標，值得家長信賴。