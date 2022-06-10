苗縣+1509仍在高原期　6／18大型接種站服務長者施打第4劑

▲苗栗縣本日(6/10)確診案例分布圖。（圖／苗栗縣政府提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣今(6月10日)新增新冠肺炎本土確診1,509例，其中男性728人、女性781人，年齡分布1歲以下至95歲；今日個案分析內容如附圖，自今年1月1日至今天上午8點，累積本土案例4萬7,846人，人口占比確診率達8.936%(全國昨日11.4%)，縣長徐耀昌呼籲疫情仍延燒，單日確診人數仍在高原期，防疫不可鬆懈。

苗栗縣高中以下學校將自111年6月13日起恢復實體課程，國三維持得實施線上遠距教學至畢業典禮前一天，徐耀昌縣長要求上課前各校會再次進行校園環境清消，返校後加強關心學生身體狀況。

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為提高幼童疫苗施打率，入校施打國小莫德納及BNT疫苗作業於今天完成，社區涵蓋率已達80%。符合施打未接種疫苗之兒童仍有6,747人，衛生局籲請家長逕洽各新冠疫苗合約院所預約後攜童施打。

至6月18日止，縣內將有2萬2,373名65歲以上長者符合第四劑疫苗施打資格，衛生局呼籲長者只要接種第3劑滿150天後可儘快接種第4劑，以保護自己和家人。依據疾管署規定，染疫康復者於發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔三個月後，再施打新冠肺炎疫苗。衛生局將於6月18日周末假日時段在7大鄉鎮開設大型疫苗接踵站服務長者，並在每場次最後1小時開放一般民眾施打，相關資訊可上苗栗縣政府衛生局網站查詢。

▲苗栗縣將於6/18日在7大鄉鎮開設大型疫苗接種站。（圖／苗栗縣政府提供）