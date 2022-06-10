快訊／致死率千分之1.05「攻破陳時中防線」　指揮中心14:00說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6/10）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心日前將致死率防線設在萬分之10，但昨日中重症、死亡人數雙創新高，最新致死率已來到千分之1.05，相當於攻破「陳時中防線」，有專家擔憂是國內黑數與給藥流程延誤所致，下午記者會有望說明。

台灣大學公共衛生學院教授詹長權示警，根據2022年6月7日ourworldindata資料顯示，台灣新冠死亡數倍增速度是全球第2名，大約13天就會翻倍，相較於韓國約81天，新加坡約192天，日本約298天，翻倍速度驚人，提醒台灣可以參照他國之路，修正防疫作為。

前疾管局長蘇益仁則對媒體表示，指揮中心5/5就實施高風險族群快篩陽性給藥政策，但死亡人數和中重症數至今仍不斷攀高，應檢討究竟是給藥速度太慢，還是抗病毒藥物治療成效有限。

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依據昨日指揮中心公布最新數據，今年已發出17萬3453人份口服藥物，相當於每日確診者中，都有4%用藥，前天單日領藥佔比更達10%。是否如前疾管局長所言重症死亡是藥物所致，下午指揮中心有望說明。

此外，快篩陽性經醫師診斷確診上路後，PCR需求驟降，醫福會執行長王必勝日前表示，中央在北北基桃設的12處篩檢站將於今（10）日全數退場，本週一也發函給地方政府，請其評估300多處篩檢站是否停用，下午記者會也有望對最新篩檢站量能做出說明。