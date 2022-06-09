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背面敲3下「跳出iPhone相機」　10個隱藏技巧曝光：刪錯秒還原

網搜小組／劉維榛報導

使用iPhone若不小心把E-mall刪掉、或是刪錯東西、文字，其實只要「1個步驟」就能神速還原！3C達人「APPLEFANS蘋果迷」貼心幫果粉們複習「10個iPhone隱藏技巧」，其中在手機背面敲2下或3下就能叫出喜愛的APP或功能，非常實用！

▲▼ 「10個iPhone隱藏技巧」（圖／翻攝APPLEFANS蘋果迷）

▲▼ 「10個iPhone隱藏技巧」（圖／翻攝APPLEFANS蘋果迷）

▲ 背面輕敲2、3下，可叫出拍照功能。（圖／翻攝APPLEFANS蘋果迷，下同）

►輕敲背面2下／3下開啟功能或捷徑

設定→輔助使用→觸控→背面輕點→選擇敲2下或3下，分別想要打開的功能或捷徑。

▲▼ 「10個iPhone隱藏技巧」（圖／翻攝APPLEFANS蘋果迷）

▲▼ 「10個iPhone隱藏技巧」（圖／翻攝APPLEFANS蘋果迷）

►快速返回特定頁面

除了最簡當的，頁面往左滑，就可回到上一個頁面，但若是在第三頁或第四頁，想回到第一頁的話，可以「長按左上箭頭」，就會顯示前幾頁的東西。

另外，Chrome、Safari網頁也適用，「長按最上一頁或下一頁箭頭」即可。

▲▼ 「10個iPhone隱藏技巧」（圖／翻攝APPLEFANS蘋果迷）

►內鍵查詢航班資訊

螢幕往下滑→在Spotlight輸入航班班機→立即可查看航班狀況、哪個地方可提取行李、登機門一目了然。

▲▼ 「10個iPhone隱藏技巧」（圖／翻攝APPLEFANS蘋果迷）

►關閉App評分功能

設定→App Store→就可關閉App內評分與評論。

▲▼ 「10個iPhone隱藏技巧」（圖／翻攝APPLEFANS蘋果迷）

►快速刪除計算機輸入

按錯數字免重新輸入，只要對著上列數字「往左邊滑動」，就可刪除數字。

▲▼ 「10個iPhone隱藏技巧」（圖／翻攝APPLEFANS蘋果迷）

►善用查詢功能

透過Safari網頁看英文頁面時，在陌生單字上「長按」，就會跳出查詢，iPhone就會顯示辭典解說。

備註：也可查詢名人、地名，會跳出生平簡介、國籍、Twitter帳號、當地資訊等。

▲▼ 「10個iPhone隱藏技巧」（圖／翻攝APPLEFANS蘋果迷）

►善用翻譯功能

同樣在Safari網頁看文章時，若全都是英文，可「長按下方的大小」就會跳出翻譯成繁體中文，看完後，也可用同個方法，再把繁體中文切回英文頁面。

▲▼ 「10個iPhone隱藏技巧」（圖／翻攝APPLEFANS蘋果迷）

►快速返回上一步

編輯備忘錄刪錯文字、或是誤刪E-mall，此時神級功能必學，就是握著手機「搖兩下」，就會跳出「還原上一步」的功能鍵。

▲▼ 「10個iPhone隱藏技巧」（圖／翻攝APPLEFANS蘋果迷）

►空白鍵移動游標

若用手指頭移動游標不精準或擋到字體，這時可以長按空白鍵，就可輕鬆移動游標。

▲▼ 「10個iPhone隱藏技巧」（圖／翻攝APPLEFANS蘋果迷）

►開啟單手鍵盤

若果粉使用iPhone13 Pro Max，單手打字卻碰不到另一側鍵盤，可透過「長按地球鍵」，點選向左或向右的符號，就可讓鍵盤往另一側移過來。

▲▼ 「10個iPhone隱藏技巧」（圖／翻攝APPLEFANS蘋果迷）

►滑動快速輸入

只有英文鍵盤可適用，iOS有Scribble功能，無須一個一個按鍵盤，用手滑就能快速叫出單字。

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關鍵字：

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