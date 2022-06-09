全球兒童不明肝炎10死！疑似個案700多例擴散34國　38人需肝移植

▲美國衛生機構人員正針對274例疑似病例進行調查。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

全球不明兒童肝炎個案仍在持續增加中，世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日表示，全球已有34國通報700多起不明兒童肝炎疑似病例，同時針對另外112例可能個案進行調查。在這些患者中，至少38人需要進行肝移植，死亡個案已有10起。

TODAY報導，美國衛生機構人員正針對274例疑似病例進行調查，依據疾病管制與預防中心（CDC）最新數據，個案分布在全美39州，所有患者染病的來源不明，目前仍不清楚是什麼導致此種疾病。不過已知上述274例個案並非全數確診，也不是全都屬於近期病例。

專家們仍在努力尋找造成孩童嚴重肝炎的原因。美國疾病管制與預防中心表示，儘管部分肝炎個案沒有明確病因實屬正常，但此次事件相當罕見且嚴重。世界衛生組織8日更指出，每年都會收到不明原因的孩童肝炎通報，但部分國家認為，現階段佔比高於預期。

美國兒科學會發言人希爾（David Hill）表示，目前主要懷疑的是腺病毒41型，但尚未被證實是造成此種綜合症的原因。美國CDC建議，若孩子患有不明原因的肝炎，醫師應考慮對他們進行腺病毒檢測。

美國CDC也說，父母應該對黃疸特別留意，若孩子出現以下症狀應該與醫師聯絡，包括發燒、食慾不振、疲勞、噁心嘔吐、腹部疼痛、關節疼痛、淺色糞便、深色尿液。

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