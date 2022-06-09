殖民剛果爆屠殺飢荒1000萬人死亡　比利時國王拒道歉

▲菲力普7日偕妻、總理德克魯（Alexander De Croo）出訪剛果，展開為期一周出訪行程。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

比利時國王菲力普（King Philippe）7日本周出訪非洲剛果民主共和國（DR Congo），這是他2013年繼位以來首度前往當地。面對殖民時期歷經的1000萬剛果人民死亡一事，他對當時的剝削、種族主義、暴力行為深感遺憾，不過並未給出正式道歉。

路透報導，比利時的時任國王利奧波德二世（Leopold II）在1885年建立「剛果自由邦」（Congo Free State，也稱「剛果獨立國」），把當地作為個人領地統治，但在頭23年就因屠殺、飢荒、疾病導致多達1000萬剛果人民死亡。

2年前，菲力普成為比利時第一名對殖民時期表達遺憾的官員，部分剛果人民希望，他能首次出訪剛果時能發表正式道歉。

只不過菲力普此次出訪剛果僅表達遺憾之意。他8日在記者會上說，殖民政權建立於剝削統治之上，屬於不平等關係，以父權主義（paternalism）、歧視與種族主義為特徵，造成暴力行為與羞辱，「在剛果人民、那些至今仍深陷悲痛的人面前，我希望重申我對過去這些創傷的最深切遺憾」。

部分剛果人民對菲力普沒有給出正式道歉感到失望。反對派議員恩坎加（Francine Muyumba Nkanga）指出，「比利時所犯下的罪行，光有遺憾是不夠的，期待他的道歉與賠償的承諾」。

菲力普7日偕妻、總理德克魯（Alexander De Croo）抵達剛果，展開為期一周的行程。剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）指出，這次重點在於強化與比利時的合作，吸引投資、改善剛果醫療保健。