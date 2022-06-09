7千片燒陶組成！11座大型神聖幾何裝置　印尼藝術家首次來台個展

▲印尼當代藝術家瑟提亞萬，首次在台灣推出個展「靈語」。（圖／朱淇宏攝影／安卓藝術提供）

記者林育綾／台北報導

印尼當代藝術家艾伯特·約拿桑·瑟提亞萬（Albert Yonathan Setyawan），用近7千片手工燒製揉捏的小塊赤陶，組成11個內含秩序與規則而散發神聖感的大型裝置藝術，首次在台灣推出個展「靈語」，即日起至7月14日在台北安卓藝術展出。

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▲▼印尼當代藝術家艾伯特·約拿桑·瑟提亞萬（Albert Yonathan Setyawan）首次在台灣推出個展「靈語」。（圖／安卓藝術提供）

安卓藝術攜手曾任職佳士得「現代與當代東南亞藝術部門」主管逾十年的重磅藝術專家龔若靈，推出印尼當代陶瓷藝術家瑟提亞萬在台灣首次個展「靈語」（Speaking In Tongues），這位藝術家曾代表印尼參加第55屆威尼斯雙年展，也曾參與日本東京森美術館「太陽雨: 1980 年代至今的東南亞當代藝術」、澳洲國立美術館的「當代世界：印尼」。

▲印尼當代藝術家艾伯特·約拿桑·瑟提亞萬（Albert Yonathan Setyawan）首次在台灣推出個展「靈語」。（圖／朱淇宏攝影／安卓藝術提供）

策展人龔若靈說，瑟提亞萬的藝術既強大又溫和，具有無限的一致性，是任何事物的意象；既是物質又是非物質，既是形而上的又是精神性。奇妙的是，形成更大構圖中的每件小陶瓷作品，它們的圖案在這個過程中變成了對光的召喚，每一個都各自傳遞出一種空靈的節奏，它們合在一起時，便是光、形式和顏色的韻律。

瑟提亞萬出生於1983年，自萬隆理工學院美術系畢業後，即前往日本京都精華大學對陶瓷進行研究與進修博士。2013年獲選為五位代表印尼參加第55屆威尼斯雙年展的藝術家之一時，以12,000個微型的舍利塔組成之參展作品《宇宙迷宮：寂靜之道》令眾多業內人士眼睛一亮。

▲「靈語」集結了瑟提亞萬最近2年的創作結晶。（圖／朱淇宏攝影／安卓藝術提供）

安卓藝術總監李政勇表示，瑟提亞萬在創作大型作品過程中，多次重複製陶的一系列動作，讓他靜心地觀察陶土由軟到硬的轉變，並逐漸體悟人類自身不斷變化的存在狀態。通過將陶製品在空間的排列、延伸與展示，藝術家讓我們置身於超越物理空間的精神領域，與他一起激發對於生命意涵的反思與探索。

龔若靈也說，「靈語」集結了瑟提亞萬最近2年的創作結晶，在親手創作每一塊陶瓷時，都堅信自己所投入的時間和精力，會構成陶瓷作品無形光環的一部分。對他來說，藝術核心並非集中在神性上，而是對於人性的渴望和潛能具有堅定不移的信念。

特別值得一提的是，瑟提亞萬的創作並未止步於製陶完成的瞬間，而是涵納入作品的組裝、上牆、及建構陶件和空間轉化出的整體經驗維度，需要大量的人力投入，才能真正完成他的藝術創作。

▲其中4公尺高17公尺寬的大作《無窮》(Infinitude)由2552片雨滴狀陶塊組成。（圖／安卓藝術提供）

安卓藝術總監朱倢瑢指出，這次畫廊團隊動用前所未有的人力與時間，與藝術家一起完成了創作。其中4公尺高17公尺寬的大作《無窮》(Infinitude)由2552片雨滴狀陶塊組成，是現場拼裝件數最多的作品，「觀者可從繁密龐大圖騰的裝置中，同感於團隊的辛勤工作與反覆操作的儀式，進而從龐大的時間與精力無形疊加中，體驗到一種純粹的神聖與靜默，就好像走進如吳哥窟或聖保羅大教堂這樣雄偉的建築時，很難不感到震攝而難以言語」。

▲「靈語」即日起至7月14日在台北安卓藝術展出。（圖／安卓藝術提供）

瑟提亞萬不僅將「親近的宏偉」作為他藝術實踐的基礎，更將其轉譯為一種去除任何制度化宗教的精神感。儘管展覽的名稱來自於基督教中的語彙Speaking in Tongues，有「用難以理解的語言佈道」之意，但藝術家本人並未賦予作品宗教的意義。

瑟提亞萬曾經說，「我可以解釋我在每一件作品中使用的符號的來源，或者具體指出我的靈感來源或者形容作品的形態，但是文字總是不能充分表述我的思想和作品的感覺。對我來說，創作過程中的各種體驗，包括單調重複的塑形，建模，和燒制陶土的動作，不僅僅豐富了作品意義，還成為作品核心的重要組成部分。」藝術家因為時時感到語言和作品含義的差距，給此次展覽起了富有宗教意涵的名字，既是一種比喻，又有玩笑之意，如同那多層意涵的藝術創作，只有親臨體驗才能體會。

「靈語」（Speaking In Tongues）

展覽期間｜2022年6月7日－7月14日

安卓藝術｜台北市內湖區文湖街20號1樓