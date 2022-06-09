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日本公布觀光客指引　林氏璧見1規定：我還是等自由行好了

▲▼大阪旅遊，日本旅遊，日本自由行，大阪心齋橋，旅客，赴日旅客人潮，大阪街頭（圖／記者蔡玟君攝）。

▲日本6/10重新開放列為藍色區域的低風險國家旅遊團入境觀光。（資料照／記者蔡玟君攝）。

記者張乃文／綜合報導

日本將從6月10日起，重新開放來自感染風險低的98個國家或地區人士入境觀光，日本觀光廳也在7日公布指引，其中，密切接觸者的規範，也讓醫師直呼「我還是等自由行。」更說，初步看到的重點規定中，光是超強調「戴口罩」，可能就會讓許多歐美人士望之卻步。

前台大感染科醫師林氏璧持續關注各國疫情，尤其鄰近的日本開放狀態。他分享7日日本觀光廳公布的旅遊指引，僅初步挑選重點與大家討論，但他直言，看完這些規定「想去日本跟這種團的舉手一下好嗎……」醫師提到，指引超強調戴口罩，但這項規範恐怕會讓很多歐美國家的人「陣亡」。

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另外，規定中提到，為因應團員染疫準備，領隊須記錄所有團員足跡；且除了染疫團員及密切接觸者，其餘團員仍可繼續既定行程。林氏璧提到，本來以為密切接觸者可能會以「以篩代隔」的方式繼續行程，「但看來沒有，日本想很嚴謹的要領隊記錄誰是密接者」，因此一被判定為密切接觸，可能就要被隔離了。而這個規定也讓醫師大嘆「我想我還是等自由行好了。」

▲▼日本旅遊，日本出境，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅遊，自助旅行，FIT，自助旅遊，爆買，機場報到，托運行李，成田機場，成田國際機場，海外旅客，海外觀光客，外國遊客，自助行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本觀光廳公布入境觀光指引中，包括必須全程戴口罩，並加入民間醫療保險等。（示意圖／記者蔡玟君攝）

日本觀光廳7日正式公布海外旅遊團入境觀光指引，包括必須全程戴口罩、加入民間醫療保險，以及行程中若有團員確診，除了確診者和密切接觸者外其他人可繼續觀光。但觀光廳在指引中也指出，有3種情況下可以不用戴口罩，如：在入浴時、進行戶外活動（例如獨木舟、爬山、果園採果等）以及在人潮不擁擠的景點觀光等3種情況可不用戴。

日本政府將於6月10日開放海外旅客以團體旅遊方式入境觀光，第一波適用於98個列為藍色區域的低風險國家，其中也包括台灣。根據日本觀光廳公布的「海外旅遊團入境觀光指引」，海外團採團進團出，必須有領隊導遊全程陪同，旅客在行程中需全程戴口罩、手部消毒，並購買民間醫療保險、避免群聚，同時配合領隊導遊在行程中的指示，否則可能會被要求提早離境返國。

此外，導遊需全程掌握團員足跡，因此指引中也建議導遊可安排交通、用餐時的固定坐位。若行程進行中有團員確診，確診者需立刻離團至最近醫療單位，若不知地點，可參考日本觀光廳公布的「可接待國外旅客的醫療機構列表」，被判斷為密切接觸者的旅客也需隔離，其他團員則可繼續觀光行程。

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