陳時中不考慮入境「0+7」！李秉穎：可再討論　變種病毒不是重點

▲對於入境管制仍須7+7，李秉穎認為有討論空間。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／台北報導

針對台灣邊境解封，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，會朝向檢疫天數縮短，也會從商務優先進行，但不會是0+7。不過，外界質疑，境外確診數已經低於本土案例數，回國卻還要執行更嚴格的邊境防疫。對此，ACIP召集人李秉穎也坦言「可以再討論。」

李秉穎今（9）早接受資深媒體人周玉蔻廣播節目《新聞放鞭炮》專訪。對於邊境管制，他在訪問中提到1個條件，若台灣感染新冠的危險性大於出國時，不一定要到台灣疫情完全穩定下來，其實就可以考慮解除邊境嚴格管制。

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但周玉蔻不解，目前境外的案例看起來是低於本土確診，國人入境檢疫卻還要「7+7」的理由為何？李秉穎則解釋，有些想法會認為，要控制變異病毒進入台灣，因此在邊境管控還是要嚴格一些。不過，他坦言，「我個人想法完全不同。」

李秉穎直指，「我個人不太重視變異株」，原因在於過去入境檢疫甚至要到「14+7」，但歐美國家一出現新的主流變異株時，過不到幾個星期就進入台灣。顯見我們無法百分之百控制邊境防疫，現在放鬆入境、管制可能又會再縮短，換言之，除非完全斷絕航空運輸，否則變異病毒終究還是會進來。

李秉穎說，現在的變異病毒對於打過疫苗的民眾威脅不那麼大，因此他認為重點應放在「經濟發展」，指揮中心也有說商務會優先考量，因此觀察國際趨勢，邊境管制確實可以考慮放鬆，7+7也可以再討論。