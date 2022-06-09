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女嬰「出生3天離奇身亡」監視器踢爆死前黑幕！醫偽造病歷騙家屬

▲▼女嬰出生3天離奇死亡。（圖／翻攝自上游新聞）

▲女嬰出生3天離奇死亡。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

有網友近日發帖稱，西安市高陵區醫院婦產科剛出生不到3天的女嬰，因黃疸照射藍光而造成身亡。事發後，家屬發現醫院病歷造假，查看監視器畫面還發現，孩子去世5小時後才被醫護發現。

據《上游新聞》報導，PO文報料，6月1日，任姓女子在西安市高陵區醫院生產一女嬰，全家人都在迎接這個新生命的到來。6月2日，該院兒科一名醫生在給孩子正常檢查時，發現孩子臉部有一些黃，建議在暖箱照藍光。

6月3日，兒科醫生在電話中稱，女嬰的黃疸指數下來了，一切正常。誰能預料，當晚20時左右，兒科突然打電話給任女家屬，告知了死訊。

文中提到，任女全家聽到消息後，全家人都崩潰了，「上午說黃疸指數下來了，在醫院裡有醫生、護士照顧，怎麼就沒了。」

隨後，全家人查看了監視器畫面。原來在6月3日下午15點時，女兒已經沒有了心跳，期間沒有任何醫生、護士發現。直到晚上20點，才有醫護人員去檢查嬰兒情況，結果發現嬰兒沒了，而此時距離嬰兒去世已經過去了整整5個多小時。

更讓任女一家氣憤的是，從中午12點半開始，一直到晚上20點，整整7個半小時，都沒有任何醫生、護士去照看過嬰兒。並且通過調取病歷，還發現了一個更加可怕的事情，那就是病歷涉嫌造假。

家人指控，通過監視器畫面可以發現，明明從中午12點半開始，就沒有醫生、護士去照看過嬰兒，但是醫院的病歷卻顯示有照看紀錄，病歷上記錄了喂奶、換尿布、測量體溫、取尿液等等一系列照看措施，應有盡有，十分齊全，「如果只看病歷的話，那對嬰兒的照顧是相當周全，然而事實卻是醫護人員偷奸耍滑，毫不關心，最終導致了悲劇的發生。」

6月7日晚，一知情人表示，事情正在處理，詳情不便透露。

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