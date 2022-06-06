中一中87人上台大！學霸曝「別人下課滑手機我默寫」拚上醫學系



▲台中一中87位學生錄取台大，校長林隆諺（左一）與教務主任彭佳偉（右一）帶同學分享讀書經驗。（圖／記者許權毅拍攝）



記者許權毅／台中報導



大學各校6日前陸續公布正取備取名單，9日、10日進入正取跟備取生志願選填接受統一分發，6月15日正式放榜。台中一中總計87位學生正取台大，其中台大醫學9位，教務主任彭佳偉說明，今年整體與去年算是持平，不過醫學系數量從5位成長到9位，相當亮眼。也特別找來2位同學台大醫學正取第7名吳語堂，以及台大電機正取第23名李宜倫，分享讀書以及準備面試的過程。





▲台中一中成績亮眼，總計87人錄取台灣大學。（圖／記者許權毅拍攝）



經過統計台中一中71位透過個人申請，加上10位奧匹、4位繁星、2位特殊選才，總計87人錄取台大，校長林隆諺表示，學校提供4場講座邀請各大學教授分享審核重點，各界教授、專家跟學校老師協助模擬面試就辦了29場，加上學長姐們返校幫忙，近千份的審查資料幫助同學找到脈絡，在學校也有舉辦「跑台」，幫學生練習面試可能會面臨的艱澀問題，多管齊下幫助同學發揮優異表現。





▲台中一中學生吳語堂（左）以正取第7名錄取台大醫學系，李宜倫（右）正取23錄取台大電機系。（圖／記者許權毅拍攝）

錄取台大醫學系的吳語堂表示，爸爸本身就是醫師，自己從小耳濡目染認為醫師是很棒的職業，讀書秘訣是下課時間多利用，其他同學都在玩手機的時候，自己趕緊把前一堂課老師說的消化，並且默寫強迫自己記住，這樣省去去補習班的時間，還可以打籃球紓壓或是參加社團學習人與人交流的過程。

吳語堂強調，除了學業，自己心態要保持自信，像是甄試面試時才不會害怕，加上學校資源豐富，也有多種機會能夠訓練面試技巧，是自己成功錄取一大助力。自己也會透過看電影，去模仿外國人說話的口音或用詞，讓自己的英文能融會貫通，還曾在課堂上用全英文分享自己喜歡的電影2小時。

錄取台大電機的李宜倫身材高大，除了學業優異，本身是學校乙組籃球隊的球員，高二曾奪下乙組冠軍，還積極參與學校科展校隊，且把比賽當作「志在參加」不給自己太大的壓力，把過程當作是一種紓壓方式，不僅對學業影響大幅降低，也更沒有束縛地參加比賽，最終獲得多項好成績。

李宜倫認為，找到自己的目標，並且釐清自己的狀態很重要，加上要找到適合自己的環境，有同儕互相督促會更有動力，且要升上高三前的暑假就要開始準備，自己要能夠自律。父母也相當尊重自己，也會鼓勵他跳脫舒適圈，他認為相當重要，也很慶幸有爸媽建議。