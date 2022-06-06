　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中一中87人上台大！學霸曝「別人下課滑手機我默寫」拚上醫學系

▲台中一中87位學生錄取台大，校長林隆諺（左一）與教務主任彭佳偉（右一）帶同學分享讀書經驗。（圖／記者許權毅攝）
▲台中一中87位學生錄取台大，校長林隆諺（左一）與教務主任彭佳偉（右一）帶同學分享讀書經驗。（圖／記者許權毅拍攝）

記者許權毅／台中報導

大學各校6日前陸續公布正取備取名單，9日、10日進入正取跟備取生志願選填接受統一分發，6月15日正式放榜。台中一中總計87位學生正取台大，其中台大醫學9位，教務主任彭佳偉說明，今年整體與去年算是持平，不過醫學系數量從5位成長到9位，相當亮眼。也特別找來2位同學台大醫學正取第7名吳語堂，以及台大電機正取第23名李宜倫，分享讀書以及準備面試的過程。

▲台中一中外觀。（圖／記者許權毅攝）
▲台中一中成績亮眼，總計87人錄取台灣大學。（圖／記者許權毅拍攝）

經過統計台中一中71位透過個人申請，加上10位奧匹、4位繁星、2位特殊選才，總計87人錄取台大，校長林隆諺表示，學校提供4場講座邀請各大學教授分享審核重點，各界教授、專家跟學校老師協助模擬面試就辦了29場，加上學長姐們返校幫忙，近千份的審查資料幫助同學找到脈絡，在學校也有舉辦「跑台」，幫學生練習面試可能會面臨的艱澀問題，多管齊下幫助同學發揮優異表現。

▲台中一中87位學生錄取台大，校長林隆諺（左一）與教務主任彭佳偉（右一）帶同學分享讀書經驗。（圖／記者許權毅攝）
▲台中一中學生吳語堂（左）以正取第7名錄取台大醫學系，李宜倫（右）正取23錄取台大電機系。（圖／記者許權毅拍攝）

錄取台大醫學系的吳語堂表示，爸爸本身就是醫師，自己從小耳濡目染認為醫師是很棒的職業，讀書秘訣是下課時間多利用，其他同學都在玩手機的時候，自己趕緊把前一堂課老師說的消化，並且默寫強迫自己記住，這樣省去去補習班的時間，還可以打籃球紓壓或是參加社團學習人與人交流的過程。

吳語堂強調，除了學業，自己心態要保持自信，像是甄試面試時才不會害怕，加上學校資源豐富，也有多種機會能夠訓練面試技巧，是自己成功錄取一大助力。自己也會透過看電影，去模仿外國人說話的口音或用詞，讓自己的英文能融會貫通，還曾在課堂上用全英文分享自己喜歡的電影2小時。

錄取台大電機的李宜倫身材高大，除了學業優異，本身是學校乙組籃球隊的球員，高二曾奪下乙組冠軍，還積極參與學校科展校隊，且把比賽當作「志在參加」不給自己太大的壓力，把過程當作是一種紓壓方式，不僅對學業影響大幅降低，也更沒有束縛地參加比賽，最終獲得多項好成績。

李宜倫認為，找到自己的目標，並且釐清自己的狀態很重要，加上要找到適合自己的環境，有同儕互相督促會更有動力，且要升上高三前的暑假就要開始準備，自己要能夠自律。父母也相當尊重自己，也會鼓勵他跳脫舒適圈，他認為相當重要，也很慶幸有爸媽建議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

►Hello Kitty「煙燻奶茶色」五層櫃也太美！

ET快訊
確診勞工給付 「8大QA一次看」　這些情況無法請領
快訊／北市車來速全退場！　2大篩檢站「9日起停止服務」
快訊／梅雨鋒面逼近砸雨彈！　12縣市大雨特報
無敵星星會失效！　「國內二度感染」人數曝
影片曝！8公分快篩斷在鼻腔　醫師拉出6歲童看傻了
闖禍小女警憔悴現身！賓士和Juke都要賣給她　火爆調解內容曝
兒童疫苗第二劑「接種時間擬縮短」！　陳時中：考慮間隔8週
裡面是痛苦回憶！恩恩爸聽完音檔：仍有疑點　願簽切結書　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

foodpanda突宣布加收費用！　「1族群」崩潰灌爆粉專：超狠

台南+4426！累計確診13萬5404人　5-11歲學童第一劑7日起雙軌制

好消息！雲林重症6歲男童最新狀況曝　轉一般病房復健醫療中

快訊／梅雨鋒面逼近砸雨彈！北北基等「12縣市大雨特報」

iOS傳更新災情！才清出8GB　一上15.5「容量爆了」客服也喊怪

名醫教戰「染疫童發燒」觀察關鍵！　還會做「2件事」就是好現象

連吃3天粽子！媽答應「早餐吃壽司」　一開飯盒傻眼…萬人笑：套路

無敵星星會失效！莊人祥曝「國內二度感染」人數

「國中班排第一」當保全！前10名哥吐現況　網卻笑：屌打社畜

係金A！奇美醫學中心徵專責病房照護員　月薪上看150K

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

胡瓜「比倒V」遭籃籃罵！臉超無辜　她嚇爆：主持棒暫時還在XD

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

Angelababy逼問「我跟楊冪誰好看？」　男星「高EQ幽默神解」被讚爆

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

foodpanda突宣布加收費用！　「1族群」崩潰灌爆粉專：超狠

台南+4426！累計確診13萬5404人　5-11歲學童第一劑7日起雙軌制

好消息！雲林重症6歲男童最新狀況曝　轉一般病房復健醫療中

快訊／梅雨鋒面逼近砸雨彈！北北基等「12縣市大雨特報」

iOS傳更新災情！才清出8GB　一上15.5「容量爆了」客服也喊怪

名醫教戰「染疫童發燒」觀察關鍵！　還會做「2件事」就是好現象

連吃3天粽子！媽答應「早餐吃壽司」　一開飯盒傻眼…萬人笑：套路

無敵星星會失效！莊人祥曝「國內二度感染」人數

「國中班排第一」當保全！前10名哥吐現況　網卻笑：屌打社畜

係金A！奇美醫學中心徵專責病房照護員　月薪上看150K

FMVP穩了？柯瑞前2戰70分鐘飆63分　得分效率比肩喬丹、俠客

「火吻事故屋」加價700萬求售未果　屋主低調降價200萬

foodpanda突宣布加收費用！　「1族群」崩潰灌爆粉專：超狠

遭肥前屋老闆怒控「害慘賠5千萬」　安泰銀提3大駁斥

北約「年度軍演」召集16國！45艦艇、7000人齊聚波羅的海

哈利梅根隔2年首度回英「被狂噓」！狼狽快閃模樣曝　4天和威廉零互動

逼宮！英國首相強生今面臨不信任投票　未獲過半支持將下台

國軍火砲射擊紛擾　縣府邀中央協調盼妥善運用基金讓漁民受用

誆面交詐iPhone 13pro 128秒落跑　警以車追人2小時循線查獲

退休婦領200萬「替女兒買房」警喊卡　原來接到「+886」電話

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

生活熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

快訊／今增151人死亡！本土增5萬2992例

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

確診刷牙、上廁所好累　20歲妹包尿布讓媽擦屁股

紫色一大片！5天雨量預測圖曝　這地區下最多

台鐵前司機失智　以為忘上班急請假

台大醫學系「神級夯哥」徵家教生！帥臉激似王一博

今天芒種「6大禁忌」不要犯！　別吃1水果

「台南白車猴」鬼畜105秒嚇瘋全場　下場曝光

最新研究！確診「無敵星星」失效　醫籲快做1件事

本土52992「各縣市分佈曝 」！

IG新功能：長按「跳出視窗」能偷看

更多熱門

相關新聞

即／好消息！台中遭撞準新娘手腳能動會比「1」

即／好消息！台中遭撞準新娘手腳能動會比「1」

好消息！台中龍井遭6移工撞傷的準新娘陳姓女騎士，傷勢嚴重住進加護病房，6日上午傳來好消息！家屬透露，陳女意識有恢復清醒，整體反應明顯有進步，護理師請陳女手指比1，也能順利回應比出動作，腳部也有反應，因為全身重傷疼痛不已，目前施打鎮定劑休息睡覺中。

台中年度新地王！　七期「大埔鐵板燒」每坪336萬賣它獲證實

台中年度新地王！　七期「大埔鐵板燒」每坪336萬賣它獲證實

台大醫學系「神級夯哥」徵家教生！帥臉激似王一博

台大醫學系「神級夯哥」徵家教生！帥臉激似王一博

台中準新娘遭撞重傷昏迷　無照逃逸移工懊悔

台中準新娘遭撞重傷昏迷　無照逃逸移工懊悔

妙齡女遭逃逸移工猛撞昏迷　原定6/23登記結婚

妙齡女遭逃逸移工猛撞昏迷　原定6/23登記結婚

關鍵字：

台中台中一中學生讀書技巧

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

林依晨代言3年「慘被坑300萬」！罕見怒了給難看

有症狀卻快篩陰！醫示警「冒2不適別拖了」

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

特斯拉男「上個月爽帶2妹」交車！車籍內幕被酸爆

手搖飲熱量曝「最肥不是珍奶」！營養師：這配料是陷阱

快訊／特斯拉男到案　辯「槍已丟入海」

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

快訊／今增151人死亡！本土增5萬2992例

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面