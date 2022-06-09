屏東自小客車撞斷路樹翻落田梗　安全氣囊爆開2男女送醫　

▲車城鄉保新路自小客車翻落田間 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名男子7日駕駛自小客車內載一名女乘客，行經屏東縣車城鄉保新路時，因下雨影響視線，撞斷路旁兩棵路樹，車輛翻落路旁田裡，車輛全毀，屏東縣政府消防局獲報出動兩台救護車、2輛消防車前往救援，將兩名傷者分別送醫治療，籲請用路人雨天路面濕滑，放慢速度，確保交通安全。

消防局於6月7日晚間22時許，車城鄉保新路往南方向，發生一起自小客車翻落路旁田裡，車城分隊接獲119派遣出動消防車2輛及鄰近恆春及枋山救護車2輛前往救援。

車城分隊到達現場時，發現自小客車車頭撞斷二棵路樹，側翻倒在路旁田埂中，車身已嚴重毀損，二名傷者分別為一男一女坐在路旁待救，由車城分隊EMTP(高級救護技術員)吳國銘立即於現場實施檢傷處置，女性因骨盆疼痛，疑骨盆受傷，利用骨盆固定帶給予固定，男性傷者身上多處撕裂傷及撞傷，上頸圈、包紮處置，分由恆春與枋山消防分隊救護車送往醫院急救。

現場指揮官並請救助人員蔡慶良與陳勝雄攜帶照明設備進行現場周圍人命搜索，經再次確認車禍現場無其他受困，收拾裝備返隊。

車城消防分隊表示，目前為梅雨季節，各地區皆有下雨跡象，路面易潮濕，建議駕駛民眾天雨路滑應放慢小心行駛，並注意相關道路標誌，才不致車輛失控打滑，造成憾事。