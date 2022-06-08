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馬修麥康納站上白宮！21分鐘談槍案　為「一雙綠鞋」氣哭搥桌

記者閔文昱／綜合報導

美國德州槍擊案奪走19名小學生和2名老師的生命，掀起一波波呼籲政府採取行動的聲浪。家鄉就位在事發地尤瓦爾迪（Uvalde）的奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey），7日在白宮例行記者會上發表演說，並帶了一雙與一名受害者女童所穿的同款綠色帆布鞋，說到激動處甚至還哽咽敲桌，呼籲政府管制槍枝。

▲馬修麥康納赴白宮發表對於德州小學槍擊案看法。（圖／路透）

▲馬修麥康納赴白宮發表對於德州小學槍擊案看法。（圖／路透）

根據《CNN》報導，馬修麥康納7日前往白宮和總統拜登（Joe Biden）會面，並在之後的記者會發表了對於德州小學血案的看法。他表示，自己和妻子卡蜜拉最近回到了尤瓦爾迪，並與多位受害者的家屬、當地執法部門和殯儀館人員見面，「我們從很多人那裡聽到，他們想要有安全可靠的學校，想要有管制槍支的法律，讓壞人無法容易取得槍支。」

▲馬修麥康納赴白宮發表對於德州小學槍擊案看法。（圖／路透）

▲馬修麥康納的妻子手拿一雙與罹難者同款的帆布鞋。（圖／路透）

馬修麥康納的妻子當天手持一雙綠色帆布鞋，馬修麥康納表示，這雙鞋與當天罹難的一名女童所穿的帆布鞋是同一款，然而那名女孩受到嚴重槍擊後，遺體幾乎無法辨識，僅能依靠DNA和這雙綠鞋來識別她的身分。馬修麥康納講到激動處一度哽咽，更憤怒敲桌，「你們對此作何感想！」

馬修麥康納呼籲，希望能透過這次的事件，製定有意義的槍支立法改革，讓購買槍枝者能夠先進行普遍的背景調查，並將購買 AR-15步槍的最低年齡提高到21 歲，以及實施「紅旗法」，允許地方法院在當事人親友或地方執法部門要求下，在一段時間內阻止有自殺傾向或可能對他人構成危險的人獲得槍支。

▲▼美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）羅伯小學24日槍擊案，造成21死悲劇，當地郡法院為受害者設立悼念十字架。（圖／路透）

▲當地郡法院為受害者設立悼念十字架。（圖／路透）

據外媒報導，發生槍擊案的羅伯小學Robb Elementary School），距離德州第二大城、全美第七大城聖安東尼奧（San Antonio）133公里遠。而涉案的槍手拉莫斯（Salvador Ramos）今年只有18歲，是烏佛德高中的學生，他當天上午涉嫌先在家中殺死自己的祖母後，驅車開往羅伯小學，之後拋棄車輛徒步進入校園，攜帶的槍枝有一把手槍，可能還有一把步槍。他在犯案後已被警方擊斃。

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