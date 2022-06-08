抽血找兒童新冠併發腦炎基因　醫：希望給離開的小孩一個答案

▲抽血資料照。（圖／ETtoday）

記者嚴云岑／台北報導

台灣兒童腦炎罹患率偏高，衛福部啟動研究計畫，透過全基因定序釐併發腦炎原因。參與研究的林口長庚兒童感染科主治醫師郭貞孍受訪時表示，希望由資料分析發現出問題的免疫環節，與導致免疫系統無法對抗病毒原因，「給離開的小孩一個答案」。

衛福部昨晚緊急通過「台灣兒童新型冠狀病毒合併神經系統併發症之基因易感性研究」，由前衛福部長、兒科權威醫師林奏延主責，台大兒童醫院院長黃麗敏等共同主持，預計收案50人，抽血進行全基因定序分析比對，找出可能造成新冠病毒腦炎的基因。

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郭貞孍提到，該研究流程收案第一步為搜集感染新冠病毒併發腦炎孩童檢體，希望找到更多醫院共同參與，收案過程只要家屬同意就可抽血，6歲以下兒童抽3 c.c.，6歲以上與父母抽6 c.c.，之後再用最新的全基因組定序方法進行分析、判讀，並透過實驗設計證明共同基因變異是否在對抗新冠病毒上具免疫相關性。

郭貞孍直言，紐約洛克斐勒大學研究團隊已找到導致新冠病毒重症基因，若後續比對為已知重症基因，大概一個月就可出結果，但由於東西方人種不同，解讀上也需要特別小心，若未發現與國外研究相同基因，可能就要花幾個月進行比對，才會進行後續發表。

▲6/8中央流行疫情指揮中心記者會又新增一例兒童腦炎重症個案。（圖／指揮中心提供）

台灣先前出現大規模的小兒重症死亡個案為1998年腸病毒71型流行期，當時重症致死率為19.3，也有不少孩童因腦炎留下神經學後遺症。

郭貞孍表示，後續觀察發現，腸病毒病童感染腦炎的進程相對慢，大概要發燒2~3天才會慢慢有腦炎跡象，不若新冠病毒來勢洶洶，僅發燒一天就進展到腦炎。目前該研究已經送長庚IRB審查，一經核准就可開始收案。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至6/8我國累計42例兒童重症個案，其中18人為腦炎；兒童17名死亡個案中，也有5例與腦炎相關。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該研究16家醫學中心級的醫院都有參與，由於兒童腦炎併發案不一定出現在某縣市或區域，全台灣有流行疫情的地方，都可能有病情出現，待研究有結果後，會由主責單位與國人報告。