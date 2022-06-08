「馬丁尼也有柔和的一面」　23歲正妹調酒師勇闖大賽亮眼奪冠

▲調酒師蔡斯樺Alice參加台灣區馬丁尼大賽奪冠。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

犀利的眼神，專注的神情！年僅23歲的正妹調酒師蔡斯樺（Alice）年紀輕輕，雖然從沒接受過正統的調酒訓練或課程，但憑藉著對調酒的熱情，每天花比其他人花更多的時間去了解酒的特性和客人的喜愛，讓她日前參加台灣區馬丁尼大賽時，展現初生之犢不畏虎的精神，一路過關斬將，最後擊退各路高手脫穎而出奪冠，成為調酒界的高雄之光。

第5屆大島琴酒節日前於台北大稻埕登場，廣邀13國50個Gin品牌展開全台最大的琴酒嘉年華會，還同時舉辦台灣區第一屆馬丁尼大賽，以Live Bar Show的形式，透過現場競技與群眾分享琴酒的馬丁尼世界風味，吸引全台近百家酒吧、PUB及餐酒館調酒師報名參加。

▲調酒師蔡斯樺Alice（左）參加台灣區馬丁尼大賽奪冠。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

今年才23歲的蔡斯樺（Alice）曾任職高雄數間著名酒吧的調酒師，目前擔任Bar Doorlight的主理人兼調酒師，這次在強敵環伺下奪冠，她覺得相當意外，也感謝評審的肯定，她表示，最大的意義應該是顛覆馬丁尼是男人喝的酒的刻板印象，讓大家也認識原來馬丁尼也有柔和的一面。

Alice說，自己沒接受過正統的調酒訓練，一開始是大學時候在酒吧打工時才接觸調酒，也幸運遇到一些好的調酒師，手把手的教她認識各種酒類，如何搭配，培養出興趣後，她也喜歡用自己的方式來表達各種調酒的風味，可能也因為沒受過正統訓練，所以她認為自己的調酒更自由、奔放，也更有自己的風格。

▲蔡斯樺Alice目前是Bar Doorlight的主理人兼調酒師。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經過幾家知名酒吧工作的訓練後，除了培養出自己的風格，Alice注意到如何搭配上客人的喜好，來調製出更獨特的調酒，例如結合自己接觸10多年塔羅牌的經驗，為客人量身打造獨一無二的調酒，往往讓人驚艷不已，也順利圈粉無數。

這次大賽自告奮勇報名挑戰的Alice，單槍匹馬到北上後才知道入圍的選手全是高手，她一個菜鳥連比賽的器具也準備不齊全，還臨時到五金行補貨，沒想到竟順利闖過預賽，成為決賽入圍3人之一。

隔天決賽，Alice說上台時緊張到口齒不清，手也抖到不聽使喚，直到現場的觀眾們來試飲，或許是因為一起乾杯喝Shot的緣故，心情才終於比較放鬆。

公布名次的時候，Alice說，腦袋真的一片空白，沒有想過自己有辦法做到，尤其在大師級的評審面前，這個圈子有才華的人比比皆是，自己覺得並沒有特別之處，即便全力以赴，也從沒有停止自我懷疑，直到獲得冠軍那一刻，她才發現原來這條路不是短跑，而是一望無盡的馬拉松。

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