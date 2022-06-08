外派人員生活費最貴城市揭曉！香港蟬聯第1　台北上升1名排第20

▲ 香港維多利亞港。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

人力資源管理顧問機構ECA International發表最新「生活費用研究」結果，香港蟬聯全球外派人員生活成本最高的城市，紐約和日內瓦位居第2及第3，台北則較去年上升一名，來到第20名。

ECA International於3月進行此調查，根據牛奶、食用油等家庭必需品平均價格、租金、公用事業、公共交通及貨幣實力等因素計算。亞洲可說是全球生活成本最高的洲，光是前10名就有香港、東京、上海、廣州和首爾等5個亞洲城市。

香港因過去一年來物價上漲及港幣走強，位居榜首。該公司亞洲區主管Lee Quane說明，「儘管香港去年受通膨上升的影響小於全球其他地區，仍然是全球生活費最昂貴的地區。在其他貨幣走貶的情況下，與美元掛鉤的港幣在過去一年內維持強勢，使其能保有全球生活成本最高的地位。」

倫敦、紐約入選前5名的部份原因是房租飆升，分別上漲20%及12%。而新加坡儘管房租、油價和水電費用大幅上漲，仍排在第13名，主因是新加坡元在調查後期相對走弱，日本城市排名也隨著日元貶值下降。

這份調查還發現，所有城市油價平均較去年同期上漲37％，貝魯特甚至飆漲1128%；德黑蘭燃油價格最為低廉，每公升汽油僅需0.09美元；烏克蘭戰爭導致食用油價格平均上漲25％；土耳其安卡拉是外派人員生活成本最低的城市，下降5個名次，來到第207名。

以下為全球生活成本最高的前20座城市，括號內為去年排名：

1. 香港（1）

2. 紐約（4）

3. 日內瓦（3）

4. 倫敦（5）

5. 東京（2）

6. 特拉維夫（7）

7. 蘇黎世（6）

8. 上海（9）

9. 廣州（10）

10. 首爾（8）

11. 舊金山（15）

12. 深圳（12）

13. 新加坡（13）

14. 北京（16）

15. 耶路撒冷（18）

16. 伯爾尼（17）

17. 橫濱（11）

18. 哥本哈根（14）

19. 奧斯陸（19）

20. 台北（21）

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