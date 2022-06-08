快訊／本土+80195「各縣市分佈曝光」　3縣市病例數破萬

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布新增8萬0195例本土病例，另增159例死亡創新高。今日新增本土病例中，有3縣市破萬例，分別為台中11587例、新北11443例、高雄11048例。其餘縣市除了嘉義縣、台東縣、澎湖縣、金門縣與連江縣外，其餘病例數都破千例。

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心表示，今日新增之80,195例本土病例，為37,611例男性、42,550例女性、34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為臺中市11,587例、新北市11,443例、高雄市11,048例、桃園市8,039例、臺南市7,054例、彰化縣5,582例、臺北市5,531例、屏東縣3,236例、新竹縣2,293例、新竹市1,806例、雲林縣1,778例、南投縣1,705例、苗栗縣1,687例、宜蘭縣1,420例、嘉義縣1,367例、花蓮縣1,223例、基隆市1,115例、臺東縣933例、嘉義市878例、澎湖縣314例、金門縣99例、連江縣57例。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,896,536例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,272,960例排除)，其中2,620,941例確診，分別為13,274例境外移入、2,607,613例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計3,373例COVID-19死亡病例，其中3,358例本土，個案居住縣市分布為新北市1,199例、臺北市685例、臺中市223例、桃園市186例、高雄市180例、臺南市136例、基隆市119例、彰化縣113例、屏東縣93例、宜蘭縣78例、花蓮縣65例、雲林縣54例、臺東縣47例、南投縣45例、嘉義市32例、新竹縣31例、嘉義縣29例、苗栗縣26例、新竹市9例、金門縣7例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

▲6/8新增確診數。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。