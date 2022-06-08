哈利、梅根因「這檔事」又被罵翻！皇室專家怒斥：虛偽

▲哈利王子和妻子梅根因私人飛機碳排放量問題惹議。（圖／路透）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）日前從美國加州飛回倫敦，出席英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70週年的「白金禧」（Platinum Jubilee），不料所到之處都是噓聲，夫妻倆便火速返美，結果因私人飛機等問題遭皇室專家罵虛偽。

據《紐約時報》報導，哈利和梅根上周參加英國女王伊莉莎白二世登基70週年的「白金禧」，搭乘的是私人包機龐巴迪環球6000（Bombardier Global 6000），此飛機為超遠程噴氣式飛機，中途不需加油即可翱翔6000英里，且機上設備相當豪華！

不過，此次哈利夫妻搭乘的豪華私人飛機有極高的碳排放量，光是從倫敦飛到加州就產生60噸二氧化碳，根據《巴黎協定》條款，一個人的年度碳預算應限制在每年2.1噸，這代表他們光單趟飛行的碳排就超出《巴黎協定》的14倍。

諷刺的是，哈利夫妻平時是眾所周知的氣候變化倡導者，常呼籲大家要注重環保議題。對此，王室專家湯姆·奎因 (Tom Quinn) 即表示，「他們自詡要幫助人類和地球，卻乘坐私人飛機。告訴人們要愛護環境，自己卻不愛護環境。這是非常虛偽的。」