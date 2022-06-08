竹縣首例跟騷書面告誡！花甲男瘋狂傳訊　站崗、尾隨求愛踩界

▲新竹縣警方一次開出兩張跟騷書面告誡單。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

跟騷法上路還不到一個星期，竹北警一次接獲2起騷擾報案，開出新竹縣首例書面告誡單。兩名年約60歲的男子對心儀的女子展開熱烈追求，除了簡訊傳愛竟到女子工作、家中站崗、盯梢，引起女子感到危機感，為了怕男子求愛不成展開偏激手段，遂向警方求救。

兩案均為6旬男子追求傾慕女子，以line、訊息、電話等方式多次聯繫被害女子，甚至有盯梢、尾隨的動作，引起被害人心生恐懼。竹北分局警方立啟動專案受理，針對兩名追愛男的不當追求進行約束，並依規開立告誡書，若男子仍明知故犯，即可啟動保護令機制。

警方解釋，依據「跟蹤騷擾防制法」第3條，只要符合監視觀察、尾隨接近、不當追求、妨害名譽等八大樣態，有反覆持續性、涉及性與性別等就可能觸法，處一年以下有期徒刑，若書面告誡後，行為人再繼續為跟蹤騷擾，被害人可向法院申請跟騷法保護令。

▲▼兩名男子已觸犯跟騷法的相關規定，遭到警方開出書面告誡。

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