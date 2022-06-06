男分手死纏爛打！「未顯示號碼」騷擾　屏東首張跟騷法告誡書開出

▲屏東縣內埔分局。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

跟蹤騷擾防制法6/1日上路，屏東內埔分局4日接獲女子報案，陳述5月間與前男友因個性不合協議分手後，即遭其盯梢跟蹤並以未顯示電話騷擾，被害人明確制止過，男子依然故我無視行為已構成觸法，致使被害人心生畏怖報案。警方受理調查審認屬於典型「家庭暴力」跟騷案件，已依職權協助被害人向法院聲請民事保護令，並據其請求於4日本分局核發「跟騷法」首張書面告誡書予行為人約制，若再犯就會送辦。

《跟騷法》6月1日上路以來，本分局內埔所4日開出第一張告誡書。警方表示，一名顏姓民眾、30歲，因與女友協議分手後心有不甘，死纏爛打，不斷打電話騷擾、住處守候及尾隨其至平日運動工作坊，對方不堪其擾，報警處理，但因彼此認識，不想把事情鬧大，只希望警方能勸他不要再來糾纏，本案警方除完成民事家暴令聲請，依據跟騷法(第4條)亦開出第一張告誡書，並已通知行為人至分局簽收、執行「書面告誡」警告約制，若再有不當跟監、盯梢、騷擾，即可能觸法。以落實維護被害人安全及權益。

內埔警分局於跟騷法上路前，即已透過辦理講習方式，向第一線執勤同仁說明法案設計及執行規劃，解析實務案例與操作程序，希望讓同仁在受理報案及案件處理上，都能迅速且即時落實被害人保護，周全守護婦幼安全，發揮本法的最大效用發揮本法的最大效用。

分局長莊順智表示，民眾如遇有不受歡迎的跟蹤騷擾行為，應立即報警處理，警方可依據相關證據啟動刑案偵查、書面告誡機制、協助向法院聲請保護令及預防性羈押等保護機制及司法流程，另加害人違反最重可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50萬元以下罰金。並呼籲民眾對於跟蹤騷擾的違法行為都能勇敢站出來說不，警方絕對會嚴格執法，充分保護民眾都能免於受到跟蹤騷擾。