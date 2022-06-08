北市男「出招」換身分證！拒載父母配偶和役別　法院罕見准了

▲陳男上戶政事務所換身分證，要求上面只能刊載姓名、身分字號與發證日期，經法院審理，判准陳男身分證上可不刊載父母和配偶姓名、役別。（圖／記者郭玗潔攝）

記者郭玗潔／台北報導

台北一陳姓男子上戶政事務所換身分證，要求身分證上不可刊載照片、父母和配偶姓名、地址等資料，被戶政事務所回絕，陳男不服提起訴訟，台北高等行政法院認為，在身分證「辨識個人身分」的目的上，父母、配偶姓名只是間接資料，役別更無作用，判准陳男可申請不刊載父母和配偶姓名、役別的身分證，其他請求駁回，全案還可上訴。

判決書指出，陳男於去年1月21日到文山區戶政事務所辦理換發身分證，要求新的身分證上，正面不含相片、性別、出生日期，背面不記載父母和配偶姓名、役別、出生地、戶籍地址，也就是讓身分證上面資料，只剩下姓名、身分字號與發證日期，其他皆不刊載。

戶政事務所認為，陳男要求不符合國民身分證管理辦法，拒絕陳男的申請，陳男不服，到台北市政府提起訴願不被受理，遂主張個人資料隱私權及資訊自主權，提起行政訴訟。

全案審理時，文山區戶政事務所表示，若陳男認為揭露身分證上面的項目，會損害隱私等權利，可自行遮蔽、就需使用的範圍出示即可。

北高行認為，根據戶籍法，身分證是為了辨識個人身分，身分證刊載的內容，應審視是否有助於此目的，且對個人資訊損害最少。身分證上的內容一旦對外使用，若無妥適遮隱，通常一併對外揭露所載的全部個人隱私資訊，即便自行遮掩，也有易生爭議、遭受異樣眼光等壓力的不便利性。

北高行表示，在相片方面，陳男並無需維護個人尊嚴、保護個人隱私的特殊原因，如顏面傷殘、身心障礙、重病及植物人。且為了辨識身分，通常情形需揭露個人外貌，並拿身分證照片作為比對，陳男不列載照片，並無理由。

不過北高行認為，在個人身分資料辨識上，父母、配偶姓名只是間接辨識資訊，使用時同時將個人及父、母、配偶姓名一併揭露，造成多人資訊隱私權妨害，其必要性違反比例原則。另外，「有無配偶」與配偶全名的揭露程度，也有差別，前者較為接近持用者個人資訊，而非與配偶個人資訊直接相關。

北高行認為，在役別方面，記載有關兵役事項，對於辨識個人身分沒有絲毫作用。不過其他日期、性別、出生地及戶籍地址資料，尚不致違反比例原則，可加以適用，最後判准陳男可申請不記載父母和配偶姓名、役別資料的身分證，其餘請求駁回，全案還可上訴。