原鄉奉獻30年！「比立」2神父今獲身分證　成為正港台灣人

▲來自比利時的神父丁立偉、高立良在新竹縣傳教、服務原鄉30年。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

來自比利時的神父丁立偉、高立良在新竹縣傳教、服務原鄉30年，為了偏遠部落孩童的教育不遺餘力地奉獻，時常開車往來竹東鎮與尖石鄉深山部落也不辭辛苦，今年2人以殊勳歸化方式取得我國身分證，成為台灣人。新竹縣長楊文科今（25日）前往尖石鄉頒發2人身分證，感念2人為新竹縣的無私付出。

楊文科說，丁立偉、高立良2人「把所有青春都奉獻在尖石鄉」，對於尖石鄉的學童盡心盡力地照顧，不但親自開車接送到竹東天主堂，也和內思高工協調辦理寒暑假的營隊活動，並解決尖石鄉學童的就學交通問題，令人非常敬佩。「今天能把身分證和健保卡贈給他們，也表示我們歡迎他們、謝謝他們！」

▲丁立偉、高立良神父今年2人以殊勳歸化方式取得我國身分證，成為臺灣人，新竹縣長楊文科今日前往尖石鄉頒發2人身分證。

來台32年的丁立偉說，「我過著非常快樂的生活，因為原住民非常有人情味，我真的能感覺到我們是一家人，今天台灣政府給我身分證，就是一個肯定，好像政府感謝我們在這裡，陪伴這裡的人那麼久，我更可以說，我和這裡的人現在是一家人！」

丁立偉也說，他印象最深刻的是「這裡的人很團結，特別是遇到危機的時候」。他回憶2004年艾利颱風造成尖石、五峰2鄉受災嚴重，但風災後居民都很團結，努力為了恢復家園而不分族群、教會地清理與重建。他更提到，有了身分證之後，他是比利時人，也是台灣人，「可以說我是多元文化的人，這是我的榮幸」。

高立良說，從1994年來台至今從未後悔「很喜歡的，現在更高興了」，他謙虛地說，其實自己做的很少，是這裡的每個人一起完成很多事，「想不到我可以拿到身分證，說不出來的感動，和這裡有更密切的關係了」。

他說，「這裡的人很願意合作的，也很互相尊重」，他以前在竹東天主堂曾經想辦原住民和客家人一起彌撒，大家都說不可能，但他順利辦成了，兩個族群都可以互相學習用對方的語言進行儀式，可見「台灣是個希望的國家」。

同屬天主教耶穌會天主教會新竹教區的丁立偉、高立良2人，是新竹縣第5與第6名以殊勳歸化方式取得國籍的外籍人士。今年58歲的丁立偉神父在26歲那年來台，發現部落學童因為城鄉差距而缺乏受教資源，便積極尋找資源，幫忙窮困家庭，又協調新埔鎮內思高工，商請學校提供免費住宿等資源，來幫助部落學童，讓孩子們不用再花3個多小時的車程上學。

而他看到孩子們長大後離開部落繼續升學，或學成回部落服務，也以身作則持續進修，在天主教輔仁大學攻讀博士學位，創辦並帶領輔仁聖博敏神學院原住民神學研究中心，擔任利氏學社社長，持續發揚利氏學社漢學研究使命。

至於高立良則是在30歲時來台，如今已傳教28年，長年在竹東鎮、尖石鄉等原住民部落服務，時常往返竹東、田埔及秀巒天主堂，關懷在地弱勢，同時十分重視青少年教育和學習環境。由於原鄉部落缺乏教育資源，許多學童因家庭或經濟因素而學習困難，甚至不得已輟學，他透過新竹縣府向行政院原住民族委員會申請課後扶持計畫及文化健康站，更親自接送學童往返尖石到竹東天主堂補習，每年需耗時150小時，直至善心人士捐款聘請交通車駕駛才稍微喘口氣，同時也在寒、暑假期間開辦營隊，使學生學習不中斷。

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