「爸爸大我70歲」！20歲女大生親吐照顧壓力　網心疼：加油

▲女大生的父親70歲才生她。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

長年照護年長者是一件有壓力且辛苦的事。一名20歲女大生訴說自己照顧90歲爸爸的故事，表示因為爸爸年紀太大，常會接到醫院打來的電話「妳爸在急診」，讓她感到壓力很大，但又害怕失去爸爸。故事引發不少網友共嗚，心疼她年紀輕輕卻要活在照顧年邁父母的壓力下。

一名女網友在Dcard以「大70歲的爸爸」為題發文，表示20歲的自己出生在陸配家庭，媽媽因愛吸毒，自己從小在大陸由阿姨外婆等人照顧，直到9歲才回台灣第一次與親生爸爸相見。回台灣後媽媽因不斷吸毒入獄，戒毒後則因居留證到期等原因逃回大陸，目前剩讀大學的她與90歲爸爸在台相依為命。

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和90歲的爸爸一同生活，讓原PO體會到何謂「養老」。原PO表示，因爸爸年紀已大，自己常接到醫院電話，常常在別的縣市做事或跟同學玩時，就要一個人趕回台北。且和年邁爸爸常有溝通上的不易，跟媽媽說也只得到「那能怎麼辦妳好好照顧他」的回覆，讓她不解父母當初為何要生下她。原PO難過說，「他是我在台灣唯一的直系血親，他也用他微弱的退休費在養著我，我看得到他對我的好，也能夠體會他的好，但是…誰不想要一個健康的爸爸呢！」

貼文讓許多網友心疼，「盡人事聽天命，等妳爸爸離開的那天到來，才不會有遺憾，加油！」、「辛苦了⋯⋯⋯你盡力就好」、「心裡替你難過很年輕，卻要被迫提早面對這些無奈，不知道有沒有甚麼社會資源可以幫助妳？」、「俗話說久病床前無孝子，這句話其實不是在指責人，而是說明照顧長輩真的是很辛苦的事情。」