單親爸求救！她進廁教「路人的女兒」用衛生棉　暖舉被網讚爆

▲原PO貼心教女孩如何使用衛生棉。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友日前在百貨公司廁所整理服裝，遇到一名單親爸在門口徘徊，並上前求助她，女兒初經來潮，希望可以幫忙拿一袋東西給女兒，之後女網友熱心教導女孩使用衛生棉，還將經期要注意的事項告知女孩，並留下聯絡方式給單親爸，表示遇到問題可以聯絡她，女網友的舉動讓網友們讚爆，「原PO超有愛心！」

原PO在Dcard發文，在百貨公司女廁門口，看到一名男子在門口徘徊，接著男子便上前求助，女兒初經來潮，希望她可以教女兒如何使用衛生棉。單親爸眼神充滿緊張表示，「我不知道她會不會使用衛生棉，也不知道我買得對不對，很不好意思麻煩妳，但可以請妳幫我教一下她嗎？就是，我女兒沒有媽媽所以我沒辦法教她」。

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她把東西拿給女孩，並教對方如何使用衛生棉，兩人走出廁所後，單親爸一臉感激，不斷道謝。接著，她問女孩是否知道生理期不能吃哪些東西，女孩表示學校有教，但不是非常清楚，學校老師是男生，家裡長輩也不知道要問誰。

▲單親爸站門口徘徊，求助原PO。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO決定好人做到底，帶著女孩跟單親爸到甜甜圈店坐下，拿了紙筆要女孩記下，「結束之後感覺還是有點不放心，又把聯絡方式給了這個先生，跟他說有事再聯絡我，我盡量幫忙，單親帶女兒的爸爸們真的好辛苦，而且感覺也好不方便啊」。

貼文一出，許多網友狂讚，「妳是一個好人，真的」、「我決定把我下半年的好運送給妳」、「你好暖」、「我也遇過，不過她是在車上來第一次的，到現在她還是把我當姐姐，是好懂事好欠疼愛的女孩」、「好溫暖」、「原PO好善良好棒」、「真的好暖，半夜滑到這則，竟然哭了」、「台灣最美的風景」。